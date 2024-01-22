Прилепин позвал актера из «Слова пацана» Кологривого в зону СВО
Писатель и политик Захар Прилепин пригласил звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого поехать в зону специальной военной операции. Об этом публицист написал в своем Telegram-канале.
Кологривый записал ролик и поблагодарил участников спецоперации за защиту страны. Видео появилось еще летом, но набрало много просмотров только сейчас.
На обращение актера отреагировал Прилепин. Он поблагодарил его за теплые слова и предложил организовать поездку в зону СВО.
«Мы организуем. Дай знать», - написал публицист.
Кологривый ранее выступил с критикой Данилы Козловского и Александры Бортич. Он обратил внимание, что девушка снимается в кино без актерского образования, передает «Радиоточка НСН».
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