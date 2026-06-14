Затопило дороги и ТЦ: В Москве прошли аномальные ливни
Сообщалось, что в отдельных районах столицы выпало почти до 80% месячной нормы осадков.
Жара в Москве сменилась аномальными ливнями. В субботу 13 июня в столице выпало рекордное количество осадков, в результате чего улицы в городе были затоплены, в одном из районов вода проникла в ТЦ. В воскресенье в Москве дожди продолжились. При этом в других регионах России ситуация не лучше.
МОСКВУ ЗАТОПИЛО
Вечером 13 июня Москву накрыл сильный ливень с грозой, который привел к временным подтоплениям некоторых улиц и затруднениям в работе городского транспорта. В Сети появились кадры, как машины «плавают» в центре столицы. Судя по опубликованным видео, дороги города были сильно затоплены, мощный ветер поломал деревья.
По данным «РЕН ТВ», в Москве на Щелковском шоссе затопило подземный переход.
«Коммунальщики откачивали воду специальным насосом. Воды здесь было не просто под самую крышу, а еще больше. Даже фонарь был под водой, засорилась ливневка, ее уже очистили», - сообщил корреспондент.
По информации «360.ru», сильные подтопления также были зафиксированы на отдельных участках Ленинградского и Кутузовского проспектов, где глубина луж достигла критических отметок. Уточняется, что из-за непрекращающейся грозы замерло движение на Ярославском шоссе.
В Сети появилось видео с подтопленным торговым центром «Высота» в Кузьминках. Там вода хлынула прямо внутрь помещения. На кадрах видно, как люди под зонтиками идут внутри ТЦ. Очевидцы рассказали, что из-за сильного протекания с потолка обрушились элементы кабельной проводки, передает «360.ru».
По данным источника, в жилом комплексе «Москвичка» вода залила первый этаж, а в ЖК «Спутник» потоки хлынули внутрь подъездов. Также сообщалось, что вода поднялась на Фрунзенской набережной.
ПРОГНОЗ
Синоптики уже назвали прошедший в Москве шторм рекордным, пишет «РЕН ТВ». Так, накануне на востоке города выпало 122 мм осадков: всего за вечер на районы этой части города вылилось столько воды, сколько должно было выпасть за два месяца.
Известно, что самые интенсивные дожди прошли также в Северо-Западном округе. Там выпало около 78% месячной нормы осадков. Чуть меньше — в Западном и Юго-Восточном: по 75% и 67%.
По данным Гидрометцентра России, 14 июня в Москве до вечера сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Синоптики прогнозируют, что в период действия предупреждения в регионе ожидается усиление порывов ветра при грозе. Скорость ветра может достигать 15 м в секунду, что способно привести к падению деревьев, повреждению легких конструкций и рекламных щитов.
В связи с этим столичное управление МЧС выступило с официальным предупреждением о возможных чрезвычайных ситуациях, вызванных непогодой. Спасатели призывают граждан по возможности оставаться в помещениях, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости во время ливня и риска аквапланирования.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, гроза с дождем может пройти в столице и 15 июня, поэтому желтый уровень опасности может быть продлен или объявлен вновь на следующие сутки, пишет «МК.ru». При этом по долгосрочному прогнозу центра погоды «Фобос» дожди в столице будут идти практически непрерывно вплоть до пятницы 19 июня.
Отмечается, что в ближайшую неделю столбики термометров в Москве будут в диапазоне от плюс 17 до плюс 23 градусов по Цельсию. До этого в столице почти неделю стояла жара. Столбики термометров поднимались выше плюс 30 градусов.
СИТУАЦИЯ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
При этом ситуация в других российских регионах не лучше. Они тоже оказались в эпицентре проливных дождей, в результате чего там мощные ливни затопили дороги и вызвали отключения электричества.
Канал «Baza» в «Максе» писал, что в Челябинске стихия превратила улицы в реки. На Кубани, по данным оперштаба, спасательные службы продолжают откачивать воду и восстанавливать электроснабжение после сильной стихии, которая затопила десятки домов, придомовых территорий и улицы в регионе. При этом синоптики предупреждают, что до конца дня возможны новые ливни, грозы, град и порывистый ветер.
Сильные дожди прошли и в Свердловской области. Там ситуация уже вызывает опасения по подтоплениям сразу в пяти городах — Нижнем Тагиле, Ревде, Невьянске, Кушве и Кытлыме. В регионе в связи с затяжными осадками фиксируют риск подъема уровня рек. По данным МЧС, непогода ожидается и в других городах: во Владикавказе, Кургане и в Вологде.
До этого Telegram-канал «Shot» писал, что в ряде регионов РФ за последние несколько дней из-за удара молний произошла серия пожаров в домах. Так, в Кемеровской области после удара молнии сгорели сразу два дома в селах Андреевка и Красный Яр. Похожее происшествие случилось и в городе Гаврилов-Ям в Ярославской области.
По данным канала, в Казани сгорел строящийся дом на улице Сафлык, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома в Тихом проезде. Известно, что последствия непогоды также были зафиксированы в Башкирии, Бурятии, Забайкалье, Нижнем Новгороде, Чите, Челябинске и в Ульяновской области.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Славянском районе и ряде сельских поселений Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления территорий.
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