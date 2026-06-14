Затопило дороги и ТЦ: В Москве прошли аномальные ливни

МОСКВУ ЗАТОПИЛО

Вечером 13 июня Москву накрыл сильный ливень с грозой, который привел к временным подтоплениям некоторых улиц и затруднениям в работе городского транспорта. В Сети появились кадры, как машины «плавают» в центре столицы. Судя по опубликованным видео, дороги города были сильно затоплены, мощный ветер поломал деревья.

По данным «РЕН ТВ», в Москве на Щелковском шоссе затопило подземный переход.

«Коммунальщики откачивали воду специальным насосом. Воды здесь было не просто под самую крышу, а еще больше. Даже фонарь был под водой, засорилась ливневка, ее уже очистили», - сообщил корреспондент.