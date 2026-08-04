Россиянам объяснили, зачем в новых регионах упростили регистрацию авто
Ян Хайцеэр рассказал НСН, в чём смысл закона, который упрощает регистрацию авто в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и приведёт ли это к наплыву иномарок.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил НСН, какие изменения несёт новый закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, какие категории авто получат льготные условия и какие процедуры обязательны для легализации транспорта.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Хайцеэр отметил, что такой закон упростит процедуру поставки автомобиля на учёт в России.
«Я полагаю, что в первую очередь речь идёт об автомобилях, которые ранее стояли на другом учёте. Для их владельцев создают льготные условия — чтобы они могли поставить машины на учёт и зарегистрировать. Этот закон действительно упростит процедуру. Сейчас она существует, но отличается длительностью и сложностью: многие не успевали всё оформить и сильно переживали из‑за этого. Теперь у таких автовладельцев появится удобная возможность урегулировать вопрос», — сказал собеседник НСН.
Хайцеэр также рассказал, из каких стран россияне заказывают машины.
«Сегодня россияне заказывают автомобили из самых разных стран — от Китая до Германии, США и Южной Кореи. Всё, что относится к параллельному импорту, — это машины брендов, ушедших из России. Они могут поступать из любых точек мира. При этом автомобили не появляются из ниоткуда: всегда проверяется, какой учёт у машины был ранее. Впоследствии такие автомобили должны будут пройти все необходимые процедуры для оформления», — добавил эксперт.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал НСН, что сбор автомобилей ушедших брендов из старых комплектов вполне реален, однако их техническое состояние сомнительно из-за долгого хранения деталей, поэтому несмотря на экономию на утильсборе, покупка «пиратских» машин крайне рискованна.
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