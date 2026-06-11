Загорать с умом: Онищенко рассказал, как провести лето без вреда для здоровья
Важно соблюдать меры предосторожности при загаре и купании — даже в условиях мегаполиса риски солнечных ожогов и тепловых ударов остаются высоким, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
В жаркую погоду особенно важно помнить о мерах безопасности — даже если вы находитесь не на курорте, а в городе, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«На сайте мэра Москвы и на сайтах ведомств есть список пляжей, где разрешено купание. Несмотря на то что мы живём не на Черноморском побережье, жара выше 30°C опасна: можно получить ожог кожи или тепловой удар. Поэтому загорать рекомендуется в утреннее и вечернее время, делая перерыв на период максимальной солнечной активности — с 12 до 16 часов. На пляже лучше находиться под тентом или в тени. Не стоит слишком рьяно пытаться загореть за короткое время — лучше проявлять сдержанность. Если вы собираетесь куда‑то ехать, перед поездкой лучше посоветоваться с врачом. Как правило, у людей в возрасте от 18 до 60 лет уже имеются какие‑либо заболевания — хронические, эндокринные, сердечно‑сосудистые. Врач даст необходимые рекомендации. Перемена климата и часового пояса создаёт дополнительную нагрузку на организм», — сказал собеседник НСН.
Лето обычно связывают с отдыхом: отпуском, походами, выездами на природу и поездками за город. Однако вместе с радостями сезона появляются и определённые риски для здоровья. В тёплое время года врачи регулярно фиксируют обращения пациентов с укусами насекомых, солнечными ожогами, тепловыми ударами и пищевыми отравлениями. По данным Роспотребнадзора, в весенне‑летний период сотни тысяч россиян обращаются за медицинской помощью из‑за укусов клещей, а в периоды сильной жары заметно растёт число случаев тепловых ударов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что снижение аппетита в летнюю жару является нормальным явлением, поскольку организм тратит меньше энергии на согрев.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онищенко предупредил о рисках пневмонии из-за кондиционера в жару
- Россия вновь начала поставки пшеницы на Мадагаскар
- Онищенко допустил завоз Эболы в Россию
- В Афипском поселении на Кубани ввели режим ЧС
- Онищенко призвал не бояться холеры, но проявлять осторожность
- Помнить о клещах: Онищенко разъяснил, как обезопасить себя летом на природе
- ФК «Эвертон» оштрафовали на 46,4 млн евро за финансовые нарушения
- Загорать с умом: Онищенко рассказал, как провести лето без вреда для здоровья
- За чей счет? Водителям не дадут 15 минут на спасение авто от эвакуации
- Онищенко: Треть детей школьного возраста пройдут оздоровление этим летом