«На сайте мэра Москвы и на сайтах ведомств есть список пляжей, где разрешено купание. Несмотря на то что мы живём не на Черноморском побережье, жара выше 30°C опасна: можно получить ожог кожи или тепловой удар. Поэтому загорать рекомендуется в утреннее и вечернее время, делая перерыв на период максимальной солнечной активности — с 12 до 16 часов. На пляже лучше находиться под тентом или в тени. Не стоит слишком рьяно пытаться загореть за короткое время — лучше проявлять сдержанность. Если вы собираетесь куда‑то ехать, перед поездкой лучше посоветоваться с врачом. Как правило, у людей в возрасте от 18 до 60 лет уже имеются какие‑либо заболевания — хронические, эндокринные, сердечно‑сосудистые. Врач даст необходимые рекомендации. Перемена климата и часового пояса создаёт дополнительную нагрузку на организм», — сказал собеседник НСН.

Лето обычно связывают с отдыхом: отпуском, походами, выездами на природу и поездками за город. Однако вместе с радостями сезона появляются и определённые риски для здоровья. В тёплое время года врачи регулярно фиксируют обращения пациентов с укусами насекомых, солнечными ожогами, тепловыми ударами и пищевыми отравлениями. По данным Роспотребнадзора, в весенне‑летний период сотни тысяч россиян обращаются за медицинской помощью из‑за укусов клещей, а в периоды сильной жары заметно растёт число случаев тепловых ударов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что снижение аппетита в летнюю жару является нормальным явлением, поскольку организм тратит меньше энергии на согрев.

