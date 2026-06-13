Огромная промоина образовалась на одной из дамб в Краснодарском крае

По данным властей, протяжённость повреждения достигла 80 метров. Для минимизации рисков объём сброса воды из Краснодарского водохранилища был уменьшен.



Местные чиновники пояснили, что приступить к устранению промоины (прорана) получится только после того, как уровень воды снизится до отметки повреждения.



Напомним, в марте текущего года Дагестан столкнулся с серьёзными наводнениями — их спровоцировали затяжные и интенсивные дожди. В ряде населённых пунктов республики был введён режим ЧС федерального масштаба. Одной из проблем стал прорыв земляной дамбы на Геджухском водохранилище — из‑за этого потребовалось вывезти из опасной зоны свыше четырех тысяч человек.



Стихия нанесла ущерб более чем 6 200 жителям региона. Для оперативного мониторинга опасных геологических процессов 14 апреля в Дагестане сформировали специальную мобильную группу. В её состав вошли специалисты‑геологи, представители МЧС России и сотрудники министерства строительства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

