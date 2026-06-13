Огромная промоина образовалась на одной из дамб в Краснодарском крае
В районе хутора Западного на дамбе реки Кубань возникла масштабная промоина. Об этом сообщила администрация Крымского района Краснодарского края.
По данным властей, протяжённость повреждения достигла 80 метров. Для минимизации рисков объём сброса воды из Краснодарского водохранилища был уменьшен.
Местные чиновники пояснили, что приступить к устранению промоины (прорана) получится только после того, как уровень воды снизится до отметки повреждения.
Напомним, в марте текущего года Дагестан столкнулся с серьёзными наводнениями — их спровоцировали затяжные и интенсивные дожди. В ряде населённых пунктов республики был введён режим ЧС федерального масштаба. Одной из проблем стал прорыв земляной дамбы на Геджухском водохранилище — из‑за этого потребовалось вывезти из опасной зоны свыше четырех тысяч человек.
Стихия нанесла ущерб более чем 6 200 жителям региона. Для оперативного мониторинга опасных геологических процессов 14 апреля в Дагестане сформировали специальную мобильную группу. В её состав вошли специалисты‑геологи, представители МЧС России и сотрудники министерства строительства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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