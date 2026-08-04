В магазинах ожидается рост цен на оливковое масло из-за жары в Европе

В июле оптовая цена в Испании составляла в среднем €3,97 за 1 кг (два года назад — вдвое выше), в Италии — €6,25–7 за 1 кг. Как отмечают эксперты отрасли, если погода в Европе не «одумается», осенью цены начнут расти из-за меньшего количества качественных плодов для производства масла.

Во вторник, 4 августа, президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»



