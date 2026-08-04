В магазинах ожидается рост цен на оливковое масло из-за жары в Европе
В российских магазинах ожидается рост цен на импортное оливковое масло. Европейские производители уже предупредили о подорожании из-за экстремальной жары, засухи и пожаров, сообщает The Guardian.
В последние два года стоимость оливкового масла в мире постепенно снижалась. Однако сейчас, когда жара в Европе бьет температурные рекорды, цены на продукт вновь начали расти. В Греции, Италии и Португалии оливковые рощи пострадали от пожаров, в Испании и Франции — от засухи, из-за которой деревья сбрасывают плоды раньше времени.
В июле оптовая цена в Испании составляла в среднем €3,97 за 1 кг (два года назад — вдвое выше), в Италии — €6,25–7 за 1 кг. Как отмечают эксперты отрасли, если погода в Европе не «одумается», осенью цены начнут расти из-за меньшего количества качественных плодов для производства масла.
Во вторник, 4 августа, президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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