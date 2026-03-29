В России «затопило» Северный Кавказ
В Дагестане и Чечне из-за наводнения эвакуировали тысячи граждан.
Наводнение накрыло сразу несколько российских регионов на Северном Кавказе. Оно произошло после продолжительных ливней. В Дагестане и Чечне эвакуировали несколько тысяч человек. В республиках подтоплены сотни домов, разрушены дороги, перекрыты трассы. В некоторых районах ввели режим ЧС. В результате непогоды сотни тысяч людей остались без электричества.
НАВОДНЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ
28 марта в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. На пике без света в регионе остались свыше 500 тысяч граждан. Вода размыла берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка.
До 30 марта в республике ввели режим повышенной готовности. Из‑за наводнения в Махачкале и еще в 14 районах республики пропало электричество. По данным МЧС России, в Дагестане из подтопленных районов эвакуировали более 3 тысяч 300 человек, из которых 1 тысяча 33 — дети. В ведомстве уточнили, что в результате сильных осадков в республике подтоплены около 760 жилых домов и 950 придворных участков.
Перед этим в Дагестане шли обильные дожди. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в ряде районов выпало рекордное количество осадков. В своем Тelegram-канале он рассказал, что в некоторых местах их уровень превысил 50 миллиметров, что стало антирекордом за многие годы.
По словам Меликова, ситуация усугубляется метелями, снежными заносами и сходом снежных масс с гор. Кроме того, он отметил, что ситуацию осложнило наличие незаконных построек, в том числе на охранных территориях.
Согласно данным Telegram-канала «Baza», наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Махачкале. На фоне происходящего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
29 марта мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что в городе из подтопленных домов эвакуировали 250 человек. По его словам, 57 из них, в том числе 16 детей, разместили в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. До этого сообщалось об эвакуации 103 человек.
Салавов рассказал, что откачка воды из домов продолжается в круглосуточном режиме. Известно, что в воскресенье сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций, так как днем ранее провести эти работы было сложно из-за того, что подъезд к объектам перекрывали брошенные машины.
Кроме того, в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Махачкала» рассказали, что из-за дождей и оползней произошли аварийные нарушения газоснабжения в 12 населенных пунктах республики и в поселке Талги в Махачкале.
РАЗРУШЕНИЕ ДОРОГ
Накануне в Дербенте в Дагестане местные реки вышли из берегов и затопили дороги. В Сети появились кадры, на которых видно, как на склонах сильные потоки воды сносили и переворачивали автомобили. В Интернете также публикуют видео того, как местные жители спасаются от воды и при обрушении мостов.
Известно, что в Хасавюрте в результате действия стихии разрушился железнодорожный мост через реку Ярык-Су. В воскресенье в администрации Хасавюртовского района сообщили о введении режима ЧС из-за наводнения. В селе Адильотар подтопило почти 500 домов, людей оттуда вывезли. Также из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали более 40 пациентов.
В воскресенье в Дагестане все же восстановили движение на ж/д, прерванное из-за непогоды.
«Восстановлено движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт Северо-Кавказской железной дороги, прерванное 28 марта в связи с погодными условиями», - говорится в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
В ГКУ «Дагестанавтодор» сообщили, что свыше десяти участков дорог в горных районах республики закрыли из-за сильного снегопада, схода селевых потоков и наводнения. Отмечается, что в регионе все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, специалисты уже устраняют последствия бедствия.
В администрации главы Дагестана рассказали, что в республике по состоянию на 29 марта 16 участков автодорог остаются закрытыми после ливней. Отмечается, что по шести из них движение осуществляется в ограниченном режиме, по трем — по объездному пути, передает РИА Новости.
В «Дагестанавтодоре» объявили, что дорожные службы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. Отмечается, что всего в ликвидации последствий стихийных бедствий задействовано более 30 единиц специальной дорожной техники и 70 дорожных рабочих.
НАВОДНЕНИЕ В ЧЕЧНЕ И ГОТОВНОСТЬ ИНГУШЕТИИ
Наводнение, вызванное сильными ливнями, также затронуло соседнюю республику — Чечню. 29 марта чеченский лидер Рамзан Кадыров объявил о введении в регионе режима ЧС из-за обильных дождей. Уточняется, что в республике продолжает действовать штормовое предупреждение до конца суток 29 марта.
С 28 марта в Чечне идут сильные ливни. Из-за непогоды оказались подтоплены некоторые населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. Власти принимают меры по ликвидации последствий стихии.
В районной администрации Гудермесского муниципального района Чечни рассказали, что из подтопленного поселка Кундухово эвакуировали более 500 человек, в том числе 190 детей. Известно, что для них организовали временное размещение и необходимую помощь.
ТАСС писало, что наводнение затронуло около 750 домовладений, где живут почти 4 тысячи человек. На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации.
Между тем, в Джейрахском районе Ингушетии ввели режим повышенной готовности из-за обильных осадков в виде дождя и снега. В пресс-службе администрации района рассказали, что уровень снега на трассе «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми в границах села Гули достиг 45 сантиметров, в связи с чем пропускная способность дороги затруднена.
При этом в администрации уточнили, что, несмотря на обильные осадки, угроза подтопления жилых домов отсутствует. Однако гостей и жителей региона призвали не рисковать и отказаться от поездок в район в эти выходные. Отмечается, что дорожные службы расчищают полотно, особое внимание уделяют опасному участку в Ассиновском ущелье, где возможен камнепад, а также 15-километровому перевальному участку, где идет уборка снега, пишет «Мk.ru».
Ранее в управлении МЧС по Дагестану сообщили, что в республике из-за непогоды зафиксировали аварийные отключения электроэнергии в более чем 130 населенных пунктах, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
