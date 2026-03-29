В России «затопило» Северный Кавказ

НАВОДНЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ

28 марта в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. На пике без света в регионе остались свыше 500 тысяч граждан. Вода размыла берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка.

До 30 марта в республике ввели режим повышенной готовности. Из‑за наводнения в Махачкале и еще в 14 районах республики пропало электричество. По данным МЧС России, в Дагестане из подтопленных районов эвакуировали более 3 тысяч 300 человек, из которых 1 тысяча 33 — дети. В ведомстве уточнили, что в результате сильных осадков в республике подтоплены около 760 жилых домов и 950 придворных участков.