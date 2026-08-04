Зеленский разрешил бывшим заключенным идти служить в ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий некоторым категориям из числа бывших осужденных проходить службу по контракту в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и вспомогательных подразделениях. Документ опубликован на сайте Верховной рады, сообщает РБК.

Согласно закону, лица, освобожденные по УДО для прохождения военной службы, могут быть приняты на контракт в специализированные воинские части. После года службы у них появляется возможность перевестись в другие подразделения.

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Если такие граждане признаны годными по состоянию здоровья и имеют заключение военно-врачебной комиссии, им разрешается служить в ТЦК, частях обеспечения, учебных центрах, военных вузах, медицинских подразделениях, логистики и связи. Ранее такая возможность для бывших заключенных была только для боевых частей.

Между тем на Украине растет недовольство населения действиями сотрудников ТЦК. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что такие стычки будут лишь нарастать, так как мобилизация — это одно из обязательств для получения финансирования Киева от западных партнеров.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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