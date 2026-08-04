Зеленский разрешил бывшим заключенным идти служить в ТЦК

Если такие граждане признаны годными по состоянию здоровья и имеют заключение военно-врачебной комиссии, им разрешается служить в ТЦК, частях обеспечения, учебных центрах, военных вузах, медицинских подразделениях, логистики и связи. Ранее такая возможность для бывших заключенных была только для боевых частей.

Между тем на Украине растет недовольство населения действиями сотрудников ТЦК. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что такие стычки будут лишь нарастать, так как мобилизация — это одно из обязательств для получения финансирования Киева от западных партнеров.

