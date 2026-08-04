В ГД оценили депутата, назвавшего женщин «неполноценными людьми»

Депутат Госдумы Александр Ильтяков в эфире ток-шоу назвал женщин «неполноценными людьми». Его коллега Ксения Горячева заявила «Газете.Ru», что намерена обратиться в думскую комиссию по этике для оценки этих слов.

По словам Горячевой, Ильтяков регулярно придумывает способы унизить женщин. Ранее он называл их «чучелами» и «рожалкой», а теперь — «неполноценными людьми». Также депутат заявил, что мужчины без жен — «инвалиды».

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Горячева напомнила, что после предыдущих высказываний коллеги комиссия по этике уже рассматривала обращение, но тогда не нашла в них оскорбительного подтекста. Она подчеркнула, что россияне устали от подобных заявлений народных избранников, и они не могут становиться нормой.

Четвертого августа ,Ильтяков,, ссылаясь на Библию, в телевизионном эфире отметил, что сначала существовал мужчина, а женщина была создана из его ребра. Поэтому, по его мнению, «женщина не может быть полноценным человеком».

Между тем россиян предупредили об ответственности за публичные высказывания в сети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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