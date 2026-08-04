В ГД оценили депутата, назвавшего женщин «неполноценными людьми»

Горячева напомнила, что после предыдущих высказываний коллеги комиссия по этике уже рассматривала обращение, но тогда не нашла в них оскорбительного подтекста. Она подчеркнула, что россияне устали от подобных заявлений народных избранников, и они не могут становиться нормой.

Четвертого августа ,Ильтяков,, ссылаясь на Библию, в телевизионном эфире отметил, что сначала существовал мужчина, а женщина была создана из его ребра. Поэтому, по его мнению, «женщина не может быть полноценным человеком».

Между тем россиян предупредили об ответственности за публичные высказывания в сети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

