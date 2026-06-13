Москвичей предупредили о корректировке движения транспорта из-за ливня

В сообщении подчёркивается, что отдельные маршруты могут скорректировать в оперативном порядке.



Ранее Департамент транспорта совместно с московским управлением МЧС выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 13 июня: ожидались ливень, град и усиление ветра до 17 метров в секунду. Жителей столицы призвали избегать нахождения рядом с деревьями и не оставлять автомобили вблизи них.



Позднее в МЧС уточнили, что в некоторых районах Москвы ливень и гроза сохранятся вплоть до 03:00 мск 14 июня, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

