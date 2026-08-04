Финляндии открывает первое в мире хранилище ядерных отходов

Центр радиационной и ядерной безопасности Финляндии выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов Onkalo. Объект расположен рядом с АЭС «Олкилуото» в 240 км от Хельсинки, сообщает РИА Новости.

Проект рассчитан на захоронение топлива на срок около 100 тысяч лет. Хранилище еще должно получить лицензию от министерства труда и экономического развития, однако ведомство уже готовит разрешение.

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Согласно проекту, отработанное топливо будут помещать в чугунные капсулы с медной оболочкой для защиты от коррозии. Капсулы опустят в скважины на глубину более 400 метров. Компания-оператор Posiva запрасила лицензию до конца 2070 года.

В Финляндии с 1 июля также вступил в силу закон, снимающий запрет на размещение на ее территории ядерного оружия. Комментируя это событие в эфире НСН, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что эта страна стала мишенью для удара России.

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ФОТО: РИА Новости
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