Финляндии открывает первое в мире хранилище ядерных отходов

Центр радиационной и ядерной безопасности Финляндии выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов Onkalo. Объект расположен рядом с АЭС «Олкилуото» в 240 км от Хельсинки, сообщает РИА Новости.

Проект рассчитан на захоронение топлива на срок около 100 тысяч лет. Хранилище еще должно получить лицензию от министерства труда и экономического развития, однако ведомство уже готовит разрешение.