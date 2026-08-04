Юрист оценил вероятность запрета Apple в России после действий ФАС

ФАС возбудила дело против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на iPhone и iPad мессенджера МАКС и магазина RuStore. Однако полный запрет продукции компании в России маловероятен, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов.

По словам эксперта, в теории корпорации грозит оборотный штраф до 4 млрд рублей, но для компании такого масштаба сумма не критична. При этом ФАС не заявляла о намерении запрещать продукцию, а в Госдуме опровергли такие планы. Однако не исключено ужесточение давления в виде точечных ограничений, например запретов на отдельные способы оплаты.