Юрист оценил вероятность запрета Apple в России после действий ФАС

ФАС возбудила дело против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на iPhone и iPad мессенджера МАКС и магазина RuStore. Однако полный запрет продукции компании в России маловероятен, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов.

По словам эксперта, в теории корпорации грозит оборотный штраф до 4 млрд рублей, но для компании такого масштаба сумма не критична. При этом ФАС не заявляла о намерении запрещать продукцию, а в Госдуме опровергли такие планы. Однако не исключено ужесточение давления в виде точечных ограничений, например запретов на отдельные способы оплаты.

ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленного «Макса»

Пирогов подчеркнул, что обычным пользователям блокировка устройств не грозит. Косвенные последствия уже заметны: в июне 2025 года Apple удалила из App Store мессенджер МАКС и приложения VK, а с 2026 года в РФ недоступна оплата подписок через счета мобильных операторов.

Юрист отметил, что эти меры создают неудобства, но не угрожают полной блокировкой iPhone и iPad в стране. Он также добавил, что дело ФАС напрямую на пользователей не отразится.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что от бездействия руководства Apple больше всего пострадают импортеры ее гаджетов на российский рынок.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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