Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries

Предприниматели, чьи товары пострадали при атаках беспилотников ВСУ на склады маркетплейса Wildberries, запросили налоговую отсрочку минимум до конца текущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо делового объединения «Опора России», направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

По оценке бизнес-объединения, существует реальный риск нарушения налоговых обязательств со стороны селлеров. Для точной оценки объема потерь и определения дальнейшей судьбы товаров потребуется значительное время, что может поставить компании в сложное финансовое положение. В связи с этим организация считает актуальным предоставление отсрочки по федеральным, региональным и местным налогам, а также по страховым взносам.