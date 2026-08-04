Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries
Предприниматели, чьи товары пострадали при атаках беспилотников ВСУ на склады маркетплейса Wildberries, запросили налоговую отсрочку минимум до конца текущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо делового объединения «Опора России», направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.
По оценке бизнес-объединения, существует реальный риск нарушения налоговых обязательств со стороны селлеров. Для точной оценки объема потерь и определения дальнейшей судьбы товаров потребуется значительное время, что может поставить компании в сложное финансовое положение. В связи с этим организация считает актуальным предоставление отсрочки по федеральным, региональным и местным налогам, а также по страховым взносам.
Президент объединения Александр Калинин отметил, что нынешний механизм предоставления отсрочек для бизнеса сильно забюрократизирован, а решения принимаются месяцами, вместо оперативного реагирования. Для бизнеса, потерявшего активы из-за атак БПЛА, к моменту одобрения такая помощь может оказаться уже запоздалой. Поэтому инициативу необходимо воплотить в жизнь в рамках текущего бюджетного цикла.
Дополнительно деловое объединение с учетом сложившейся ситуации рекомендовало освободить селлеров маркетплейса от ответственности за несвоевременную подачу налоговой отчетности и пояснений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries
- Сергей Жуков запатентовал товарный знак «#18 мне уже»
- Над регионами России ПВО сбило 304 украинских БПЛА
- Юрист оценил вероятность запрета Apple в России после действий ФАС
- «Похоже на слухи»: Как россиян коснется платный въезд в Казахстан
- Эксперт спрогнозировала цены на товары WB после переезда складов в Казахстан
- Штраф в сотни тысяч: Кого накажут за велосипед в подъезде
- Сроки доставки электроники из Китая в Россию увеличились вдвое
- Эксперт объяснил, почему «Южмаш» остается приоритетной целью ВС РФ
- Баранец: Россия навсегда отрезает Украину от Черного моря