В связи с этим собеседник НСН напомнил, что только закрытие окон и всех форточек в грозу поможет не дать этому явлению проникнуть в жилище. При этом Бычков успокоил, что срок жизни у шаровой молнии – всего полминуты.

«Перед грозой я бы посоветовал обязательно закрыть форточки, закрыть двери, чтобы не было сквозняков, потому что именно сквозняки ее больше всего и захватывают. У шаровых молний время жизни 20-30 секунд, скорость от 1 до 5 метров в секунду. Если недалеко ударила линейная молния в дом, то в течение 30 секунд может образоваться эта штуковина. А дальше она может погибнуть, погаснуть или взорваться», - подытожил он.

Ранее научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов заявил НСН, что при нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же, как сейчас в Сочи или Ростове, однако, при других условиях, европейской части России грозит резкое похолодание.

