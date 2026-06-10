«Залетит за 30 секунд»: Как спастись от шаровой молнии
Перед грозой нужно обязательно закрывать все форточки и щели в доме, так как шаровая молния – гибкая материя и может легко просочиться в помещение, предупреждают ученые.
Шаровые молнии имеют форму гибкого шара с газом внутри, поэтому легко просачиваются сквозь щели и притягиваются к домам, где много металлических предметов. Об этом НСН рассказал научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.
«Летом люди держат окна открытыми, появляется много щелей. С потоком воздуха шаровая молния может пройти через окно и через мелкие щели. По форме шаровая молния напоминает пузырь. У нее на поверхности – оксидная оболочка, а внутри – горячий пар, газ. И поэтому, если она сжимается, то спокойно будет проходить через мелкие отверстия. В лабораториях получены такие объекты с толщиной оболочки порядка 20 микрон. Причем часто шаровая молния заряжена от линейной молнии, поэтому у нее есть заряд. Так что она будет притягиваться в дома, где много металлических предметов: к телевизорам, к лампам, к подключенным к электрической сети приборам. Потом она может уйти в розетку, потому что розетка ее притягивает», - рассказал он.
В связи с этим собеседник НСН напомнил, что только закрытие окон и всех форточек в грозу поможет не дать этому явлению проникнуть в жилище. При этом Бычков успокоил, что срок жизни у шаровой молнии – всего полминуты.
«Перед грозой я бы посоветовал обязательно закрыть форточки, закрыть двери, чтобы не было сквозняков, потому что именно сквозняки ее больше всего и захватывают. У шаровых молний время жизни 20-30 секунд, скорость от 1 до 5 метров в секунду. Если недалеко ударила линейная молния в дом, то в течение 30 секунд может образоваться эта штуковина. А дальше она может погибнуть, погаснуть или взорваться», - подытожил он.
Ранее научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов заявил НСН, что при нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же, как сейчас в Сочи или Ростове, однако, при других условиях, европейской части России грозит резкое похолодание.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не только за книгами: Что манит россиян в библиотеки
- Количество жертв землетрясения на юге Филиппин достигло 53
- Годы убытков: Обнуление пошлин не поможет шоколаду подешеветь
- Глава Дагестана назвал причину пожара на газопроводе
- В России страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения
- «Залетит за 30 секунд»: Как спастись от шаровой молнии
- Россиянам пообещали повышение цен на косметику при одном условии
- В Мордовии три человека погибли при пожаре в квартире
- Россиян предупредили о волне шаровых молний 12 и 13 июня
- Google и так всё видит: По кому ударят штрафы за авторизацию через западные сервисы