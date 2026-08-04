Сергей Жуков запатентовал товарный знак «#18 мне уже»
ООО «Руки Вверх», учредителем которого является музыкант Сергей Жуков зарегистрировало товарный знак «#18 мне уже». Об этом «Газете.Ru» сообщили в Rusprofile.
Исключительные права на бренд действуют до марта 2035 года. Знак позволяет организовывать мероприятия, концерты, а также деятельность ресторанов и кафе. В 2025 году выручка ООО «Руки Вверх» выросла вдвое — до 13,7 млн рублей, прибыль увеличилась с 4,3 до 4,5 млн рублей.
Лидер группы Сергей Жуков также является учредителем еще четырех компаний: «Нувстор», «Управляющая Компания «Руки Вверх», «РВИ» и «РВ Мьюзик». Совокупная выручка всех организаций артиста в 2025 году достигла 287 млн рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль упала почти вдвое — до 1,6 млн рублей.
Ранее Сергей Жуков раскрыл неизвестные факты о выживании в 90-е в новом фильме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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