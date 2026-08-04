По его словам, цены на перелёты и проживание в Казахстане сопоставимы с расходами на путешествия по России, поэтому поездки в республику остаются доступными для туристов.

«Стоимость перелётов в Казахстан сопоставима с ценами на билеты по России — например, на рейсы в Омск (он находится недалеко от границы), на Алтай или к Байкалу. В Алматы сейчас много гостиниц высокого международного уровня — я бы сравнил их с московскими. Расходы на проживание примерно те же. Если ехать в другие города Казахстана, траты будут сопоставимы с теми, что возникают при поездках по российским регионам. В целом поездка обходится не очень дорого», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сказал НСН, что россияне продолжают отдыхать на пляжах, а в Сочи потянутся в бархатный и зимние месяцы, когда будут скидки или начнется горнолыжный сезон.

