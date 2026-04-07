В южных районах республики прогнозируются неблагоприятные погодные условия: дожди, мокрый снег с грозой, а также сильный ветер — его скорость может достигать 22 м/с.

На совещании, посвящённом последствиям паводков в Дагестане, Козлов уточнил, какие территории окажутся под ударом третьей волны. В зоне риска — горные районы вдоль рек Джумрут и Самур, включая населённые пункты Ботлих, Хунзах, Ахты и Леваши. Кроме того, угроза затронет прибрежные города региона.



Министр также сообщил, что 10 апреля в Чечне и Ингушетии будет объявлено штормовое предупреждение. В этих регионах ожидается выпадение более 60 мм осадков, из‑за чего существует вероятность выхода реки Терек из берегов.

В конце марта регион накрыли проливные дожди, спровоцировавшие масштабные подтопления и сбои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Очередная волна ливней обрушилась на республику 4-5 апреля.