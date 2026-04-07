Обрушения, погибшие и третья волна: Сколько продлится паводок в Дагестане
Шесть человек погибли с начала паводков в Дагестане. Синоптики пророчат третью волну потопа уже 11 апреля.
11 апреля в Дагестане ожидается третья волна паводка — такой прогноз озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов со ссылкой на данные Росгидрометцентра.
В южных районах республики прогнозируются неблагоприятные погодные условия: дожди, мокрый снег с грозой, а также сильный ветер — его скорость может достигать 22 м/с.
На совещании, посвящённом последствиям паводков в Дагестане, Козлов уточнил, какие территории окажутся под ударом третьей волны. В зоне риска — горные районы вдоль рек Джумрут и Самур, включая населённые пункты Ботлих, Хунзах, Ахты и Леваши. Кроме того, угроза затронет прибрежные города региона.
Министр также сообщил, что 10 апреля в Чечне и Ингушетии будет объявлено штормовое предупреждение. В этих регионах ожидается выпадение более 60 мм осадков, из‑за чего существует вероятность выхода реки Терек из берегов.
В конце марта регион накрыли проливные дожди, спровоцировавшие масштабные подтопления и сбои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Очередная волна ливней обрушилась на республику 4-5 апреля.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Махачкале: из‑за подмыва грунта произошло обрушение трёхэтажной пристройки к жилому дому. В Дербентском районе случилась ещё одна серьёзная авария — разрушилась дамба на Геджухском водохранилище. Спасатели МЧС эвакуировали свыше четырех тысяч человек из четырёх микрорайонов. Кроме того, из‑за подъёма уровня воды оказался подтоплен участок федеральной трассы в том же районе.
Следственный комитет России сообщил о возбуждении двух уголовных дел. Они связаны с гибелью трёх несовершеннолетних и одной женщины — люди погибли при попытке проехать по затопленным дорогам. Всего погибли шесть человек.
Глава Дагестана Сергей Меликов оценил масштаб ущерба: стихия затронула более 15 тысяч жителей республики. В связи с этим власти рассматривают возможность введения режима ЧС межрегионального характера. Такой шаг даст возможность задействовать не только региональные, но и федеральные ресурсы для ликвидации последствий непогоды и выплаты компенсаций пострадавшим. Меликов также сообщил, что из‑за схода селей и оползней прервано транспортное сообщение с 97 населёнными пунктами республики. По словам руководителя региона, в настоящее время ведутся работы по его восстановлению. Меликов также уточнил, что движение затруднено или ограничено на 27 участках автомобильных дорог, включая федеральную трассу Р‑217 «Кавказ».
Президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков. Как сообщил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков, 7 апреля глава государства планирует провести совещание, посвящённое сложившейся ситуации.
По информации МЧС, в республике по‑прежнему идут дожди, а скорость ветра достигает 20 м/с. Сохраняется опасность обвалов, камнепадов и схода селевых потоков. Синоптики прогнозируют, что интенсивные осадки в Махачкале могут продолжаться до конца текущей недели.
После прорыва дамбы на Геджухском водохранилище Российский Красный Крест (РКК) оперативно развернул мобильные пункты помощи в Дербентском районе Дагестана. Об этом организация сообщила в своём канале на платформе Max.
Два мобильных пункта были открыты минувшей ночью вблизи посёлка Мамедкала — именно там обстановка резко осложнилась из‑за аварии на дамбе Геджухского водохранилища.
Сейчас эти пункты выполняют сразу несколько функций: служат штабом для координации действий волонтёров, центром управления их работой и мобильным складом гуманитарной помощи.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подключилась федеральная группа реагирования РКК — специалисты с опытом устранения последствий крупных наводнений. Волонтёры и сотрудники организации взаимодействуют в плотном контакте с Главным управлением МЧС по Республике Дагестан, администрацией Дербентского района и республиканским оперативным штабом.
РКК также сообщил о поступлении гуманитарной помощи в пострадавший регион — частные лица и компании направляют продукты, питьевую воду, гигиенические средства и антисептики, одежду, обувь и необходимый инвентарь. Ещё несколько поставок находятся в процессе организации.
Волонтёры и сотрудники Российского Красного Креста ведут работу практически круглосуточно в нескольких районах республики — в том числе в Махачкалинском, Хасавюртовском и Дербентском.
Роспотребнадзор организует дезинфекцию домов и дворов в Дагестане — эта мера призвана помочь устранить последствия сильных ливней и наводнения. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным.
По словам Поповой, все необходимые расчёты уже выполнены, потребности определены, а число бригад, которые займутся дезинфекцией, рассчитано.
Кроме того, Роспотребнадзор приступил к контролю качества водопроводной воды в республике. Глава ведомства подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в Дагестане остаётся стабильной и находится под контролем, однако основной риск для региона по‑прежнему связан с состоянием водных ресурсов.
А ЧТО С ТУРИЗМОМ?
По данным вице‑президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, за неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 года было отменено 20% ранее запланированных туров в Дагестан с заездами в этот период, пишет «Коммерсант». Он также отметил аналогичное снижение — на 20% — объёма бронирований в регионе за минувшую неделю по сравнению с предыдущей семидневкой. При этом основной спрос смещён на более поздние даты: большинство продаж приходится на период после 20 мая.
В туркомпании «Алеан» подтвердили тенденцию: по итогам прошлой недели продажи туров в Дагестан сократились на 20%. При этом представитель оператора подчеркнул, что массовых аннуляций туров не наблюдается.
Вице‑президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в свою очередь, пояснил, что падение спроса на туристические направления — типичная реакция на масштабные природные катаклизмы.
Данные опроса в отраслевом Telegram‑канале «Крыша Турдома» дополняют картину: среди путешественников, рассматривающих Дагестан как место отдыха в этом сезоне, 12% уже планируют отменить летние поездки в регион. Ещё 7% пока не приняли окончательного решения и намерены определиться позже.
Между тем, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН заверил, что Махачкала и Каспийск в Дагестане полностью восстановятся для туристов к майским праздникам.
«До майских праздников это все сто раз уже уляжется. В первую очередь затронута сама Махачкала, Каспийск. Хасавюрт — это не туристический регион. Пострадало буквально два-три отеля из примерно 300, что принимают туристов. Несерьезно пострадали еще четыре отеля, туда просто попала вода, сейчас откачивается. Более серьезно пострадала пляжная инфраструктура — какие-то кафе на пляже, зонты, стулья унесло в море. Это все быстро покупается, к майским будет хорошая картина», — отметил он.
ПОСТРАДАЛ И БИЗНЕС
Сильнейшее за последние сто лет наводнение нанесло серьёзный удар по бизнесу в регионах Северного Кавказа, особенно в Дагестане и Чечне. Предприниматели сталкиваются с масштабными убытками: теряют имущество, вынуждены приостанавливать работу и не могут выполнять текущие обязательства.
В связи с этим «Опора России» выступила с инициативой ввести комплекс мер поддержки для пострадавшего малого и среднего бизнеса. Соответствующее письмо за подписью президента организации Александра Калинина направлено премьер‑министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия». Документ также направлен в Минэкономразвития, Минфин и Минстрой.
Так, «Опора России» предлагает выделить гранты из резервного фонда правительства для восстановления бизнеса, предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также перенести сроки сдачи налоговой отчётности. Кроме того, организация просит не начислять пени за просроченные платежи и не применять штрафные санкции при неполной или несвоевременной оплате коммунальных услуг.
По словам Александра Калинина, итоговый размер ущерба для бизнеса ещё предстоит оценить — но он составит как минимум несколько миллиардов рублей. В пострадавших регионах сейчас занимаются спасением людей, имущества и техники, параллельно готовят расчёты и методику оценки ущерба.
Эксперты подтверждают масштаб разрушений. В Дагестане объём компенсаций населению оценивают примерно в четыре млрд рублей. По данным директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, разрушены тысячи объектов, серьёзно пострадала базовая инфраструктура. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что потери бизнеса уже превышают 1 млрд рублей.
Наталья Мильчакова добавила, что реальный объём необходимой помощи может оказаться ещё больше — в том числе из‑за отсрочки налоговых платежей. Многие пострадавшие предприятия сейчас не могут проводить расчёты из‑за сбоев в работе банковской инфраструктуры после стихийного бедствия.
Власти регионов уже предпринимают шаги для поддержки населения и бизнеса. Так, глава Дагестана поручил предоставить отсрочку по платежам арендаторам республиканского муниципального имущества до 1 января 2027 года. Кроме того, созданы специальные комиссии для фиксации последствий ЧС, в том числе влияния на работу компаний. 6 апреля власти Дагестана обратились в Банк России с просьбой отложить погашение кредитов для пострадавших жителей и не начислять пени за отсрочку платежей.
Ярослав Кабаков считает, что реалистичный объём необходимой помощи по всему макрорегиону может достичь десятков миллиардов рублей — иначе часть предприятий рискует обанкротиться. При этом сроки восстановления различаются: торговля и сфера услуг при наличии поддержки могут восстановиться за 3-6 месяцев, тогда как сельскому хозяйству потребуется больше времени — один‑два года.
Эксперт подчёркивает, что наиболее эффективными мерами в текущей ситуации станут прямые выплаты, льготное кредитование с гарантиями, восстановление инфраструктуры и фактические налоговые каникулы. По его мнению, без масштабной и оперативной поддержки число субъектов МСП в регионе может сократиться, а экономическая активность снизится на один‑два года.
