Над регионами России ПВО сбило 304 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 304 украинских БПЛА над регионами РФ, а также акваторией Черного моря в течение дня, 4 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Все воздушные цели противника были поражены 08:00 до 20:00 мск, уточнили в военном ведомстве. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей.
Также БПЛА были успешно уничтожены дежурными средствами ПВО над Московским регионом и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Атака ВСУ на российские регионы 4 августа была массированной. Средства ПВО к утру сбили более 750 дальнобойных дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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