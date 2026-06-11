«В жару 30°C лучше оставаться дома и избегать длительного пребывания на солнце. Если необходимо куда‑то выйти, носите головной убор и свободную светлую одежду, закрывающую тело. Детей в такую погоду не стоит выпускать на улицу под прямые солнечные лучи. Тепловой удар возникает, когда человек находится на жаре и интенсивно потеет: из‑за потери жидкости сгущается кровь, и организм не справляется с выведением избыточного тепла. Солнечный удар происходит, если голова не защищена от прямых солнечных лучей. Кроме того, длительное пребывание на солнце может привести к очень болезненным ожогам. Конечно, некоторым людям приходится находиться на солнце в силу профессии. В советское время для таких работников предусматривали длительный перерыв на 2–3 часа в середине дня — это помогало избежать перегрева. Сегодня многие используют кондиционеры, но ими тоже нужно пользоваться грамотно. Если после пребывания на жаре вы заходите в помещение с работающим кондиционером и вас обдувает холодным воздухом, есть риск переохлаждения отдельных частей тела. Через день‑два это может привести к миозитам или даже повысить вероятность развития пневмонии», — сказал собеседник НСН.

Лето обычно связывают с отдыхом: отпуском, походами, выездами на природу и поездками за город. Однако вместе с радостями сезона появляются и определённые риски для здоровья. В тёплое время года врачи регулярно фиксируют обращения пациентов с укусами насекомых, солнечными ожогами, тепловыми ударами и пищевыми отравлениями. По данным Роспотребнадзора, в весенне‑летний период сотни тысяч россиян обращаются за медицинской помощью из‑за укусов клещей, а в периоды сильной жары заметно растёт число случаев тепловых ударов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что снижение аппетита в летнюю жару является нормальным явлением, поскольку организм тратит меньше энергии на согрев.

