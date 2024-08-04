Замедленные блогеры против политиков: Россияне могут остаться без YouTube

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО И ЗАМЕДЛЕНИЕ

Накануне у части российских пользователей YouTube видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве (1080р и выше). Сбой наблюдался при использовании этого сайта в большинстве популярных браузеров на десктопах: Yandex Browser, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.

До этого пользователи уже неоднократно жаловались на замедление работы YouTube в России. По сообщениям телекоммуникационной компании «Ростелеком», это связано с работой Google Global Cache, так как Google с 2022 года не обновляет находящееся в РФ оборудование, которое нужно для стабильной работы.

«Проблемы с работой Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов», - добавили в пресс-службе «Ростелекома».