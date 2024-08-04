Замедленные блогеры против политиков: Россияне могут остаться без YouTube
Теперь YouTube в России стал не только медленно работать, но и прекратил воспроизводить видео в высоком качестве.
С конца июля российские пользователи стали жаловаться на замедление работы YouTube в стране. Блогеры негодуют, а власти предлагают вообще запретить этот хостинг в России.
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО И ЗАМЕДЛЕНИЕ
Накануне у части российских пользователей YouTube видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве (1080р и выше). Сбой наблюдался при использовании этого сайта в большинстве популярных браузеров на десктопах: Yandex Browser, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.
До этого пользователи уже неоднократно жаловались на замедление работы YouTube в России. По сообщениям телекоммуникационной компании «Ростелеком», это связано с работой Google Global Cache, так как Google с 2022 года не обновляет находящееся в РФ оборудование, которое нужно для стабильной работы.
«Проблемы с работой Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов», - добавили в пресс-службе «Ростелекома».
Однако в Google заверили, что сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами.
Жалобы на сбои в работе YouTube от россиян стали вновь поступать 1 августа. Большинство недовольных пользователей было в Москве и Санкт-Петербурге. В Сети отмечали, что платформа не открывается в браузере или не загружает видео. Сбой также коснулся пользователей приложения на iOS и Android.
До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться сначала до 40%, а потом — и до 70%. По его словам, «деградация» видеохостинга является вынужденным шагом, который направлен «против администрации иностранного ресурса».
Хинштейн подчеркнул, что эта мера коснется именно «десктопных» версий, поэтому для «приведения в чувство» YouTube выбрали лето, когда основная масса пользователей находится в отпусках и выходит в интернет с помощью мобильных устройств.
«Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», - написал он в своем Telegram-канале.
Между тем глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН предупредил, что решение о замедлении работы YouTube в России принял Роскомнадзор, при этом VPN не станет простым способом обхода для россиян, поскольку просмотр длинных видеороликов требует большого объема трафика.
«YouTube неоднократно мог быть заблокирован в России, но российские власти с этим не спешили. Теперь, вероятно, блокировка YouTube неминуема. Сначала его начнут замедлять, потом заблокируют. Возможно пользователи начнут нервничать и станут переходить на альтернативные платформы. "ВКонтакте" с точки зрения загрузки видео и просмотра демонстрирует сегодня одни из лучших показателей. Также за несколько недель до замедления YouTube был презентован видеохостинг "Платформа", созданный при содействии с "Russia Today". Визуально он сильно напоминает YouTube. Его презентация может быть как-то связана с текущим замедлением, но возможно это просто красивое совпадение», - заметил он.
БЛОГЕРЫ ПРОТИВ ПОЛИТИКОВ
Сразу после возникновения сбоев в работе YouTube в России начались споры о том, нужна ли вообще эта платформа в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что для принятия мер в отношении YouTube есть весомые основания. По ее словам, видеохостинг осуществляет «планомерную зачистку информационного поля». Захарова напомнила, что первыми на американской платформе были заблокированы аккаунты российских федеральных и региональных СМИ, потом органов государственной власти РФ, а после российские общественные деятели и журналисты.
«Видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства РФ... оставляют за регулирующими органами... право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», - подчеркнула официальный представитель МИД России.
В свою очередь глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что YouTube в России вообще надо запретить.
«Надо его не замедлять, а закрыть к чертовой матери, и будет нам всем легче», - сказал он в интервью РИА Новости.
Однако российские звезды не согласны с такой позицией политиков. Например, певец и блогер Егор Крид считает, что замедление работы YouTube в РФ плохо скажется как на авторах контента, так и на простых зрителях. С ним согласен и певец Прохор Шаляпин, который напомнил, что власти также лишили россиян доступа к научным фильмам и спектаклям, опубликованным на американском видеохостинге.
«Мы все против! Я лично смотрел спектакли времен СССР и научные фильмы. Не понимаю, для чего лишать меня и народ России этой возможности?» — написал он в своих соцсетях.
Однако глава Ассоциации профессиональных пользователей социльных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью НСН заверил блогеров, что им не грозит потеря денег от рекламы на YouTube из-за замедления его десктопных версий.
«Когда рекламодатель приходит к тому или иному блогеру, он просит показать статистику просмотров и так далее. На YouTube есть интересные статистические данные по самой админке, к которой можно давать доступ рекламодателям. Там видно, что происходит сегодня с просмотрами и досматриваемостью видео, с охватами. Учитывая, что пока замедление идет на десктопной версии, пока что это не сильно скажется на том, что они захотят уйти и перестать работать с YouTube. Надо понимать, что если рекламодатели увидят, что у блогера статистика меняется, то они будут просить скидку. Но пока об этом говорить рано», – объяснил он.
При этом глава ассоциации считает замедление YouTube в России «хитрой мерой». По словам Зыкова, люди, которые не читают новостей, могут начать винить американскую корпорацию в плохой работе видеохостинга.
«Очевидно, что замедление — это очень хитрая мера. Когда какой-то сайт или сервис блокируют, пользователи начинают понимать, что его нет в доступе, а значит нужно поставить средства обхода блокировок. В случае с замедлением, немногие пользователи находятся в повестке. Думаю, будет множество недовольных людей, которые будут высказывать свое "фи" в отношении YouTube», – добавил он.
Однако генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков наоборот считает, что рекламодатели откажутся от средних и мелких блогеров на YouTube после ограничений от российских властей. По его мнению, реклама будет постепенно «перетекать» на отечественные аналоги.
«Замедление, безусловно, приведет к оттоку рекламных бюджетов, так как вряд ли рекламодатели захотят иметь риски, связанные с недобором KPI. Видео могут не досмотреть до конца, упадет вовлеченность пользователей. YouTube минимум на 70% просматривают с мобильных устройств. Даже если замедление не коснется мобильного трафика, рекламодателям и агентствам эти риски не нужны. Лучше переложить бюджеты в более устойчивые отечественные платформы, которые вряд ли будут ограничивать, например, "VK Видео"», - рассказал он в беседе с НСН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает хорошо, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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