Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube на компьютерах
Скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах до конца текущей недели может снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, «деградация» видеохостинга является вынужденным шагом, который направлен «против администрации иностранного ресурса».
Он отметил, что речь идёт именно о «десктопных» версиях, поэтому для «приведения в чувство» YouTube выбрали именно лето, когда основная пользователей находится в отпусках и выходит в интернет с помощью мобильных устройств.
«Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», - заключил Хинштейн.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, сообщает 360.ru.
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