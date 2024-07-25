Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube на компьютерах

По его словам, «деградация» видеохостинга является вынужденным шагом, который направлен «против администрации иностранного ресурса».

Он отметил, что речь идёт именно о «десктопных» версиях, поэтому для «приведения в чувство» YouTube выбрали именно лето, когда основная пользователей находится в отпусках и выходит в интернет с помощью мобильных устройств.

«Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», - заключил Хинштейн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, сообщает 360.ru.

