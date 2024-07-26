Вынужденный шаг? YouTube замедляют в России, блогеры негодуют
Власти заявили, что к концу следующей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах снизится до 70%. В Госдуме назвали «деградацию» сервиса вынужденным шагом, а эксперты предупредили об ощутимом оттоке пользователей.
До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Вопрос крайне беспокоит блогеров, которые получают деньги от компаний за рекламу продукции или инфопродуктов в своих роликах.
«Деградация» YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», – заявил Хинштейн.
Он отметил, что летний период «для приведения в чувство» YouTube был выбран не случайно. В этот период, указал депутат, множество людей находятся в отпусках и пользуются для выхода в интернет мобильными устройствами.
«"Деградация" YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам», – добавил Хинштейн.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ YOUTUBE УСТАРЕЛО
Вместе с тем Хинштейн напомнил, что «Ростелеком» фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Компания ранее говорила, что это связано не с действиями властей, а с тем, что Google после начала спецоперации на Украине (с 2022 года) не расширяет и не обновляет свое оборудование в России.
Так, Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.
«Вновь подчеркну: все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого», – заключил глава комитета ГД.
Эксперты сходятся во мнении, что замедление видеохостинга приведет к ощутимому оттоку пользователей из РФ. Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН выразил мнение, что от сервиса полностью откажутся 10% россиян.
«Еще три года назад я бы ответил, что люди не станут отказываться от сервиса. Но у нас есть пример Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По моим ощущениям, 10% людей просто перестали пользоваться соцсетью после официальной блокировки. По YouTube возможны такие же примерно цифры, это весомое число граждан. Люди переходят на другие платформы. Поэтому для YouTube это будет ощутимый отток. Многим неудобно сидеть через VPN, им проще отказаться вообще», – говорил он.
БЛОКИРОВКА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
О сбоях YouTube в России «Ростелеком» предупредил в середине июля. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг связь проблемы с возможной блокировкой сервиса. Он отмечал, что таких планов у российских властей нет.
«Речь идет о проблеме с оборудованием, которое, собственно, уже более двух лет как не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», – заявлял Песков.
В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев также неоднократно заявлял, что необходимости в блокировке видеосервиса на территории России нет.
«Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась», – говорил министр.
Вместе с тем сам YouTube не собирается уходить из России. Глава видеохостинга Сьюзан Воджицки после начала конфликта на Украине заявила, что компания не собирается уходить с российского рынка, чтобы «доставлять независимые новости».
«Мы считаем, что важно помочь гражданам узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира», – указывала она.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 25 июля сообщил, что на проблемы с YouTube жалуются все больше пользователей и он становится «все менее комфортным».
«До конца недели платформа столкнется с деградацией, которая затронет только «десктопные» версии. Мобильную связь она пока не затронет, но уже на этом примере видеохостинг должен увидеть: пришло время, наконец, прислушаться к требованиям российского законодательства», – сказал депутат в разговоре с RT.
Ранее, 16 июля, Роскомнадзор сообщил, что более 61,3 тысячи запрещенных материалов не были удалены на YouTube. В ведомстве уточнили, что такие материалы содержат, в том числе, недостоверную информацию о спецоперации и пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений. Кроме того, указывалось, что на платформе остаются неудаленными экстремистские материалы и контент о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, передает «Радиоточка НСН».
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