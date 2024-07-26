Вынужденный шаг? YouTube замедляют в России, блогеры негодуют

Он отметил, что летний период «для приведения в чувство» YouTube был выбран не случайно. В этот период, указал депутат, множество людей находятся в отпусках и пользуются для выхода в интернет мобильными устройствами.

«"Деградация" YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам», – добавил Хинштейн.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ YOUTUBE УСТАРЕЛО

Вместе с тем Хинштейн напомнил, что «Ростелеком» фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Компания ранее говорила, что это связано не с действиями властей, а с тем, что Google после начала спецоперации на Украине (с 2022 года) не расширяет и не обновляет свое оборудование в России.

Так, Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.

«Вновь подчеркну: все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого», – заключил глава комитета ГД.

Эксперты сходятся во мнении, что замедление видеохостинга приведет к ощутимому оттоку пользователей из РФ. Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН выразил мнение, что от сервиса полностью откажутся 10% россиян.

«Еще три года назад я бы ответил, что люди не станут отказываться от сервиса. Но у нас есть пример Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По моим ощущениям, 10% людей просто перестали пользоваться соцсетью после официальной блокировки. По YouTube возможны такие же примерно цифры, это весомое число граждан. Люди переходят на другие платформы. Поэтому для YouTube это будет ощутимый отток. Многим неудобно сидеть через VPN, им проще отказаться вообще», – говорил он.