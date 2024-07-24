«Ростелеком» заявил о росте числа жалоб на качество работы YouTube
Абоненты «Ростелекома» стали чаще жаловаться на качество работы американского видеохостинга YouTube в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что проблема связана с работой Google Global Cache, так как компания Google с 2022 года не обновляет находящееся в России оборудование, необходимое для стабильной работы.
«Проблемы с работой Google Global Cache отражаются на абонентах всех российских операторов», - указали в «Ростелекоме».
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в России не планируется блокировка видеохостинга YouTube, передаёт ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru