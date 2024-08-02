IT-эксперт Муртазин исключил блокировку Google Android и iOS
Отключение в России операционных систем Google Android и iOS «обвалит экономику» страны. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, блокировки исключены, так как у указанных платформ «на сегодняшний день нет альтернатив».
Комментируя различные заявления о возможной блокировке Google, Android и iOS - это «популизм».
«Ощущение от Госдумы, что люди взяли курс на популизм в отношении себя и готовы сделать любые громкие заявления только ради того, чтобы это разнеслось по всей России и все это обсуждали», - заключил IT-эксперт.
Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что кроме видеохостинга YouTube в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru