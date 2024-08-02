IT-эксперт Муртазин исключил блокировку Google Android и iOS

Отключение в России операционных систем Google Android и iOS «обвалит экономику» страны. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube

По его словам, блокировки исключены, так как у указанных платформ «на сегодняшний день нет альтернатив».

Комментируя различные заявления о возможной блокировке Google, Android и iOS - это «популизм».

«Ощущение от Госдумы, что люди взяли курс на популизм в отношении себя и готовы сделать любые громкие заявления только ради того, чтобы это разнеслось по всей России и все это обсуждали», - заключил IT-эксперт.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что кроме видеохостинга YouTube в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:БлокировкаИнтернетAppleGoogle

Горячие новости

Все новости

партнеры