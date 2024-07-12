Депутат Ющенко: Для блокировки YouTube в РФ нужны предпосылки

По его словам, исключать блокировку платформы не следует, однако для этого необходимо, например, невыполнение российских законов.

«Дискуссия, которая зашла в тупик, между компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Роскомнадзором привела к тому, что её запретили. В рамках YouTube я такого не слышал», — указал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют ограничивать доступ к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

