Депутат Ющенко: Для блокировки YouTube в РФ нужны предпосылки

Предпосылок для остановки работы YouTube в России пока нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

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По его словам, исключать блокировку платформы не следует, однако для этого необходимо, например, невыполнение российских законов.

«Дискуссия, которая зашла в тупик, между компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Роскомнадзором привела к тому, что её запретили. В рамках YouTube я такого не слышал», — указал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют ограничивать доступ к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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