Депутат Ющенко: Для блокировки YouTube в РФ нужны предпосылки
Предпосылок для остановки работы YouTube в России пока нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
По его словам, исключать блокировку платформы не следует, однако для этого необходимо, например, невыполнение российских законов.
«Дискуссия, которая зашла в тупик, между компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Роскомнадзором привела к тому, что её запретили. В рамках YouTube я такого не слышал», — указал парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют ограничивать доступ к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru