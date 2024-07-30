«Предупредительный выстрел»: Поправки о «деаноне» каналов назвали сырыми
Почти 90% известных Telegram-каналов можно считать анонимными, так как кроме синей галочки нет доказательств, что они принадлежат тому или иному человеку, заявил политолог Илья Гращенков.
Новые поправки об обязанности владельцев каналов в мессенджерах от 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН) носят предупреждающее значение об ужесточении контроля за соцсетями, так как новые нормы пока плохо проработаны. Об этом НСН заявил политолог Илья Гращенков.
Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков передавать данные о себе в РКН. Соответствующие изменения содержатся в законе, направленном на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи и ужесточающем правила покупки сим-карт иностранцами. Не прошедшим «деанон владельца» каналам запретят размещать рекламу, собирать донаты, а посты этих каналов нельзя будет репостить, уточнил депутат Хинштейн. Гращенков отметил, пока это довольно сырая норма, в механизме которой есть много пробелов, так что это скорее посыл об ужесточении контроля над социальными сетями.
«Пока это не очень понятная инициатива, такой предупредительный выстрел в воздух, о том, что идет ужесточение соцсетей. Про запрет репостов тоже непонятно, что значит нельзя будет репостить, какая за это ответственность, кто будет наблюдать. Технически это нельзя ограничить. А если это зарубежные каналы? Пока такое впечатление, что это такие «хотелки» депутатов, которые не очень ясно, как будут реализованы. Думаю, это коснется не только владельцев политических, но и информационных, блогерских каналов. Думаю, спецслужбы знают, кому что принадлежит, и это контролируют, а в публичную плоскость Роскомнадзора это выносят просто чтобы облегчить влияние, чтобы каждый раз не напрягать спецслужбы, а иметь понятный рычаг давления», - заявил Гращенков.
По его словам, почти все крупные Telegram-каналы так или иначе считаются анонимными, даже если их владелец известен публике.
«Формально Telegram-каналы все анонимные, так же, как и каналы губернаторов, они ведь нигде не авторизованы, кроме того, что у некоторых есть синяя галочка. А такой галочки нет у 90% участников этого рынка. То есть утверждение, что какой-то канал, это именно канал определённого губернатора – тоже не однозначный вывод. Это может быть канал-клон. Каналов типа «Незыгаря» достаточно много, несколько десятков или даже сотен. Например, недавно стал деанонимизироваться новостной Telegram-канал «Brief». Есть еще «Катарсис», «Образ будущего», можно много вспомнить. Есть также не полностью деанонимизированные каналы, которые понятно, кому принадлежат, но официального подтверждения нет», - подчеркнул он.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев уточнил, что видеохостинг YouTube подпадает под новые поправки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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