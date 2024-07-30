«Предупредительный выстрел»: Поправки о «деаноне» каналов назвали сырыми

Новые поправки об обязанности владельцев каналов в мессенджерах от 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН) носят предупреждающее значение об ужесточении контроля за соцсетями, так как новые нормы пока плохо проработаны. Об этом НСН заявил политолог Илья Гращенков.

Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков передавать данные о себе в РКН. Соответствующие изменения содержатся в законе, направленном на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи и ужесточающем правила покупки сим-карт иностранцами. Не прошедшим «деанон владельца» каналам запретят размещать рекламу, собирать донаты, а посты этих каналов нельзя будет репостить, уточнил депутат Хинштейн. Гращенков отметил, пока это довольно сырая норма, в механизме которой есть много пробелов, так что это скорее посыл об ужесточении контроля над социальными сетями.