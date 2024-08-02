Депутат Диденко предрек блокировку в России Google, Android и iOS
Кроме видеохостинга YouTube в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS. Об этом в беседе с RuNews24.ru заявил депутат Госдумы Алексей Диденко.
По его словам, инициатива при этом будет исходить не от российской стороны.
Он также указал, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться данными платформами, и призвал предпринимателей и учёных поступить таким же образом.
«Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы», — заключил парламентарий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России нужно не замедлять, а запретить к «чёртовой матери», сообщает RT.
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