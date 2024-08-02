Депутат Диденко предрек блокировку в России Google, Android и iOS

По его словам, инициатива при этом будет исходить не от российской стороны.

Он также указал, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться данными платформами, и призвал предпринимателей и учёных поступить таким же образом.

«Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы», — заключил парламентарий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России нужно не замедлять, а запретить к «чёртовой матери», сообщает RT.

