Депутат Диденко предрек блокировку в России Google, Android и iOS

Кроме видеохостинга YouTube в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS. Об этом в беседе с RuNews24.ru заявил депутат Госдумы Алексей Диденко.

Google: Сбои в работе YouTube в РФ не связаны с техническими проблемами

По его словам, инициатива при этом будет исходить не от российской стороны.

Он также указал, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться данными платформами, и призвал предпринимателей и учёных поступить таким же образом.

«Мы рекомендуем представителям бизнеса и учёным перейти на другие платформы», — заключил парламентарий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России нужно не замедлять, а запретить к «чёртовой матери», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БлокировкаДепутатYoutubeAppleGoogle

Горячие новости

Все новости

партнеры