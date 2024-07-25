«Ощутимый отток»: 10% россиян откажутся от YouTube после замедления

«Еще три года назад я бы ответил, что люди не станут отказываться от сервиса. Но у нас есть пример Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По моим ощущениям, 10% людей просто перестали пользоваться соцсетью после официальной блокировки. По YouTube возможны такие же примерно цифры, это весомое число граждан. Люди переходят на другие платформы. Поэтому для YouTube это будет ощутимый отток. Многим неудобно сидеть через VPN, им проще отказаться вообще», - рассказал он.

По словам Геллера, российские аналоги готовы принять новых пользователей, но сам YouTube, возможно, еще поборется за влияние и пойдет на уступки.

«У нас с аналогами не все так плохо, прямой замены YouTube нет, но есть VK Видео и Rutube. Нам есть, где смотреть видео. Контента, конечно, не так много, но тоже достаточно. Я думаю, что сейчас платформы уже готовы принять большое количество пользователей, инфраструктура готова. Конечно, для YouTube российская аудитория важна. Потеря аудитории – это потеря влияния и денег. Компания и все ведомства в США потеряют влияние, это ощутимая потеря. Поэтому мы все пока надеемся, что смогут договориться», - отметил собеседник НСН.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН ранее допустил блокировку видеохостинга YouTube в России. По его мнению, «возможны различные варианты, вплоть до самых жестких».