«Перетекание миллионов»: Российские киберспортсмены отказались от YouTube

«Ограничение скорости загрузки роликов YouTube, на мой взгляд, спровоцирует перетекание миллионов любителей киберспорта с этой платформы на Twitch и VK Play. В настоящее время на VK play зарегистрированы около 16,5 млн активных пользователей. Таким образом, к концу года киберспортивная аудитория VK Play может вырасти до 18-20 млн человек», - отметил он.

Горбаченко также пояснил, что киберспортсмены из России начали уходить с YouTube еще раньше, когда украинская студия отказалась освещать международные турниры на русском языке.

«Ни для кого не секрет, что после того, как все права на русскоязычные трансляции всех чемпионатов от ESL (Electronic Sports League, одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире) по компьютерному спорту перешли к украинской студии MainCast, а она отказалась освещать киберспортивные турниры, организованные ESL на русском языке, основной площадкой для трансляции российских киберспортивных соревнований стал VK Play», - пояснил собеседник НСН.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что платформа YouTube не является нейтральной, а отрабатывает политические установки американских властей, передает «Радиоточка НСН».

