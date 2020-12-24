Закрытие границ не спасет. Назван источник второй волны COVID-19 в России
Ученые сходятся в мнении, что процесс распространения COVID-19 внутри страны самодостаточен.
Большинство заражений во время второй волны пандемии коронавируса произошло не от приезжих, а от тех людей, которые «живут рядом с нами», рассказал в беседе с РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Он отметил, что большинство заражений происходит тем штаммом вируса, который появился в России еще в начале пандемии. Профессор добавил, что количество активных случаев COVID-19 в России достаточно, чтобы «питать» эпидемию и без приезжих.
На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. По его словам, мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила со страной пассажирские перевозки на неделю.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.
По его мнению, впадать «в такую сильную панику», как закрытие границ, не следует. Ведь в том, что новый штамм быстрее распространяется, «ничего страшного нет», считает собеседник НСН. С его точки зрения, это говорит лишь о том, что на слизистых у пациентов с этим видом сам вирус активнее размножается и большая его концентрация обнаруживается в выдыхаемом воздухе.
Накануне главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко заявил о большой вероятности третьей волны коронавируса. Он пояснил, что любые эпидемии как правило проходят в три волны, они связаны с сезонными вспышками весной и осенью. Проценко напомнил о испанке в начале XX века, азиатском гриппе в 1962 году, свином и птичьем гриппе. Все эти эпидемии были увязаны с сезонными вспышками.
Профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН заявил, что говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусом преждевременно: пока не схлынула даже вторая.
«Я представляю себе выражение "третья волна", когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает? Я не понимаю, при чем здесь третья волна? Пока у нас идет рост в стране. Никакого спада нет. И пока нет признаков того, что спад появится. Число заболеваний не уменьшается. Летом - да. Не то, что все прекратилось, ну уж был по крайней мере спад, после которого пришла вторая волна. Более логичный термин. Осенняя волна стала выше более чем в два раза по сравнению с весенней. Я ожидаю какого-то спада летом при определенных успехах вакцинации. Тогда в мае пойдет на спад, и летом будет легче. Раньше спада можно не ждать», - отметил он.
Ранее сообщалось, что самоизоляция с членами семьи может привести к заражению коронавирусом с большей вероятностью, чем использование общественного транспорта. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Италии в совместном исследовании, его результаты опубликованы в журнале Science.
Отмечается, что наиболее безопасным местом являются медицинские учреждения, в которых соблюдаются все защитные меры. Риск заболеть COVID-19 при общении с родственниками оказался выше, чем при посещении кафе, мест развлечений и использования общественного транспорта.
Вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и перехода на удаленную работу.
«В чем главная фишка в борьбе с эпидемией? Недопущение заражения от одного человека к другому. Все просто. Самые опасные люди - бессимптомные носители вируса, в организме которых коронавирус формирует не болезнь, а скрытую вирусную инфекцию. Они - неконтролируемые источники заражения, вот в чем беда. Это могут быть ваши знакомые, ваши родственники, ваши соседи», - сказал вирусолог.
До этого бессимптомное протекание коронавируса объяснили проблемами с иммунитетом. Об этом рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Васин. Бывший санитарный врач России, профессор РАН Геннадий Онищенко опроверг такое заявление.
«Нет. Отсутствие симптомов – это особенность данной инфекции. Наибольшее число такого бессимптомного протекания фиксируется среди молодых людей, то есть когда вирус в организме есть, но у человека нет температуры и прочего. С одной стороны, для того, кто является носителем, это хорошо, он без особого ущерба для собственного здоровья приобретает иммунитет. Но он наиболее опасен, так как он сам не знает, что болеет, и может заразить других. В любом случае, если мы будем носить маски, соблюдать гигиену рук, то даже бессимптомные носители не будут опасны для окружающих, но при этом они приобретут иммунитет» – объяснил он НСН.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России как стабильную, однако баланс, по ее словам, остается хрупким. Самая сложная ситуация складывается в Крыму, на Чукотке, во Владимирской и Астраханской областях. Во всех четырех регионах продолжается рост заболеваемости.
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