Закрытие границ не спасет. Назван источник второй волны COVID-19 в России

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.

По его мнению, впадать «в такую сильную панику», как закрытие границ, не следует. Ведь в том, что новый штамм быстрее распространяется, «ничего страшного нет», считает собеседник НСН. С его точки зрения, это говорит лишь о том, что на слизистых у пациентов с этим видом сам вирус активнее размножается и большая его концентрация обнаруживается в выдыхаемом воздухе.

Накануне главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко заявил о большой вероятности третьей волны коронавируса. Он пояснил, что любые эпидемии как правило проходят в три волны, они связаны с сезонными вспышками весной и осенью. Проценко напомнил о испанке в начале XX века, азиатском гриппе в 1962 году, свином и птичьем гриппе. Все эти эпидемии были увязаны с сезонными вспышками.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН заявил, что говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусом преждевременно: пока не схлынула даже вторая.



«Я представляю себе выражение "третья волна", когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает? Я не понимаю, при чем здесь третья волна? Пока у нас идет рост в стране. Никакого спада нет. И пока нет признаков того, что спад появится. Число заболеваний не уменьшается. Летом - да. Не то, что все прекратилось, ну уж был по крайней мере спад, после которого пришла вторая волна. Более логичный термин. Осенняя волна стала выше более чем в два раза по сравнению с весенней. Я ожидаю какого-то спада летом при определенных успехах вакцинации. Тогда в мае пойдет на спад, и летом будет легче. Раньше спада можно не ждать», - отметил он.

Ранее сообщалось, что самоизоляция с членами семьи может привести к заражению коронавирусом с большей вероятностью, чем использование общественного транспорта. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Италии в совместном исследовании, его результаты опубликованы в журнале Science.

Отмечается, что наиболее безопасным местом являются медицинские учреждения, в которых соблюдаются все защитные меры. Риск заболеть COVID-19 при общении с родственниками оказался выше, чем при посещении кафе, мест развлечений и использования общественного транспорта.