Где спастись от COVID-19? Ученые назвали главный источник заражения

Самоизоляция с членами семьи может привести к заражению коронавирусом с большей вероятностью, чем использование общественного транспорта. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Италии в совместном исследовании, его результаты опубликованы в журнале Science.

Отмечается, что наиболее безопасным местом являются медицинские учреждения, в которых соблюдаются все защитные меры. Риск заболеть COVID-19 при общении с родственниками оказался выше, чем при посещении кафе, мест развлечений и использования общественного транспорта.

Исследователи утверждают, что нахождение в одном помещении с членами семьи ежедневно увеличивает риск заразиться коронавирусом на 10%.

В свою очередь вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и перехода на удаленную работу.