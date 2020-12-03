Где спастись от COVID-19? Ученые назвали главный источник заражения

Врачи рассказали в эфире НСН, кто является самыми опасными переносчиками коронавируса и где чаще всего им можно заразиться.

Самоизоляция с членами семьи может привести к заражению коронавирусом с большей вероятностью, чем использование общественного транспорта. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Италии в совместном исследовании, его результаты опубликованы в журнале Science.

Отмечается, что наиболее безопасным местом являются медицинские учреждения, в которых соблюдаются все защитные меры. Риск заболеть COVID-19 при общении с родственниками оказался выше, чем при посещении кафе, мест развлечений и использования общественного транспорта.

Исследователи утверждают, что нахождение в одном помещении с членами семьи ежедневно увеличивает риск заразиться коронавирусом на 10%.

В свою очередь вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и перехода на удаленную работу.

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«В чем главная фишка в борьбе с эпидемией? Недопущение заражения от одного человека к другому. Все просто. Самые опасные люди - бессимптомные носители вируса, в организме которых коронавирус формирует не болезнь, а скрытую вирусную инфекцию. Они - неконтролируемые источники заражения, вот в чем беда. Это могут быть ваши знакомые, ваши родственники, ваши соседи», - сказал вирусолог.

Ранее бессимптомное протекание коронавируса объяснили проблемами с иммунитетом. Об этом рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Васин.

Бывший санитарный врач России, профессор РАН Геннадий Онищенко опроверг это заявление.

«Нет. Отсутствие симптомов – это особенность данной инфекции. Наибольшее число такого бессимптомного протекания фиксируется среди молодых людей, то есть когда вирус в организме есть, но у человека нет температуры и прочего. С одной стороны, для того, кто является носителем, это хорошо, он без особого ущерба для собственного здоровья приобретает иммунитет. Но он наиболее опасен, так как он сам не знает, что болеет, и может заразить других. В любом случае, если мы будем носить маски, соблюдать гигиену рук, то даже бессимптомные носители не будут опасны для окружающих, но при этом они приобретут иммунитет» – объяснил он НСН.

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Учёные из Турции выдвинули версию, почему многие страны никак не могут сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Исследователи установили, что количество частиц SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у больных с явным проявлением заболевания. Именно это фактор, по мнению авторов открытия, существенным образом отличает новый коронавирус от других патогенов.

Авторы исследования взяли пробы и анализы у 60 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Выяснилось, что практически у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка оказалась больше, чем при наличии симптомов. При этом показатель снижался у более тяжёлых и возрастных больных.

Учёные делают вывод, что это открытие может оказаться только «вершиной айсберга» нерешённых вопросов, связанных с пандемией коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавируссамоизоляция
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