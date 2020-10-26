Онищенко: бессимптомные носители COVID-19 опасны для окружающих

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Установлен новый суточный рекорд заразившихся COVID-19

За последние сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек. Это максимум с начала пандемии.

Геннадий Онищенко: «Рост идет, и он будет продолжаться. И фетиш из этого делать не надо. Пять тысяч, семнадцать или двадцать – у нас с вами одни и те же меры», – отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.

2

Бессимптомное течение коронавируса объяснили проблемами с иммунитетом

Бессимптомное протекание коронавируса объяснили проблемами с иммунитетом. Об этом рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Васин.

Геннадий Онищенко: «Нет. Отсутствие симптомов – это особенность данной инфекции. Наибольшее число такого бессимптомного протекания фиксируется среди молодых людей, то есть когда вирус в организме есть, но у человека нет температуры и прочего. С одной стороны, для того, кто является носителем, это хорошо, он без особого ущерба для собственного здоровья приобретает иммунитет. Но он наиболее опасен, так как он сам не знает, что болеет, и может заразить других. В любом случае, если мы будем носить маски, соблюдать гигиену рук, то даже бессимптомные носители не будут опасны для окружающих, но при этом они приобретут иммунитет» – объяснил он НСН.

3

Заболеть COVID-19 может 3 млн россиян

Коронавирусом в России может заболеть до трех миллионов человек. Такого мнения придерживается директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев.

Геннадий Онищенко: «Прекратите заниматься бухгалтерией. Давайте сосредоточимся на тех мерах, которые нам нужны. Обратите внимание на китайцев: 85 тысяч заболевших в полуторамиллиардной популяции. И это при том, что Китай является колыбелью этой инфекцией, именно там она преодолела межвидовой барьер. Если бы китайцы занимались такой бухгалтерией, было бы уже, наверное, 300 миллионов заболевших», – предположил он в интервью НСН.

4

Навязывание прививок от гриппа в вузах назвали недопустимой

Навязывать студентам и преподавателям вакцинацию против гриппа недопустимо. Такое мнение высказали в Минобрнауки.

Геннадий Онищенко: «Я бы министерству образования и науки предложил запустить программу с привлечением врачей, в рамках которой будут объяснять необходимость прививки, а не резонерством заниматься, потакая антипрививочным политиканам или каким-то людям, которые искренне заблуждаются в этом. Организуйте работу, а заставлять никто не требует», – подчеркнул в беседе с НСН Геннадий Онищенко.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Авторские НовостиГосдумаГеннадий Онищенко
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