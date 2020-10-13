«Бросить курить». Вирусолог рассказал, как уберечь себя от COVID-19

Рост числа инфицированных коронавирусом в России будет увеличиваться еще около 20 дней, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что два инкубационных периода по времени занимают 28 дней. Подъём начался некоторое время назад, поэтому можно условно отбросить 8 дней. Таким образом, что рост будет происходить ещё примерно 2/3 месяца.



Вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН прокомментировал прогнозы Роспотребнадзора, отметив недисциплинированное отношение россиян к соблюдению некоторых ограничений.

«Усиление заражаемости, отсюда заболеваемости и, увы, смертности - все это, помимо объективных факторов, еще помножено на нашу недисциплинированность. Я всегда привожу в пример Китай - 1,5 миллиарда населения в стране, а у них до смешного единичные случаи заболевания! За счет высокой дисциплинированности» - сказал Зуев.

Важными мерами для контроля уровня заболеваемости Зуев считает масочный режим, соблюдение социальной дистанции и формат удаленной работы.

«В чем главная фишка в борьбе с эпидемией? Недопущение заражения от одного человека к другому. Все просто. Самые опасные люди - бессимптомные носители вируса, в организме которых коронавирус формирует не болезнь, а скрытую вирусную инфекцию. Они - неконтролируемые источники заражения, вот в чем беда. Это могут быть ваши знакомые родственники, ваши соседи», - подчеркнул вирусолог.

По его словам, сейчас большую роль играет укрепление иммунитета.



«Надо высыпаться, рационально питаться, быть умеренным к алкоголю, бросить курить, если курите. Хорошо проветривайте помещения, не забывайте это делать. Посмотрите хороший фильм, чтобы у вас было хорошее настроение - это важно», - добавил Зуев.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случаев коронавируса, из них 4395 – в Москве. Общее число заражений в стране превысило 1,3 миллиона.





