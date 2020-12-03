Ученые назвали самый опасный источник заболевания COVID-19
Самоизоляция с членами семьи может привести к заражению коронавирусом с большей вероятностью, чем использование общественного транспорта. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Италии в совместном исследовании, его результаты опубликованы в журнале Science.
Отмечается, что наиболее безопасным местом являются медицинские учреждения, в которых соблюдаются все защитные меры. Риск заболеть COVID-19 при общении с родственниками оказался выше, чем при посещении кафе, мест развлечений и использования общественного транспорта.
Исследователи утверждают, что нахождение в одном помещении с членами семьи ежедневно увеличивает риск заразиться коронавирусом на 10%.
Ученые отмечают, что возможность передачи коронавируса в период отсутствия симптомов усложняет эпидемиологический контроль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Ученые назвали самый опасный источник заболевания COVID-19
- Следователя в Москве задержали по делу о поджоге своего места работы
- Названа причина пожара в больнице в Москве
- Россияне назвали пожелания на Новый год
- Двое погибли при пожаре в больнице московского онкоцентра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru