Главврач больницы в Коммунарке предрек третью волну коронавируса

Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко заявил о большой вероятности третьей волны коронавируса. Он пояснил, что любые эпидемии как правило проходят в три волны, они связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

Врачи рассказали о вероятности COVID-19 на подарках

«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество», - сказал Проценко в интервью «Российской газете».

Врач напомнил о испанке в начале 20 века, азиатском гриппе в 1962 году, свином и птичьем гриппе. Все эти эпидемии были увязаны с сезонными вспышками, передает Ura.ru.

Между тем, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 77,95 млн, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры