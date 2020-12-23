Главврач больницы в Коммунарке предрек третью волну коронавируса
Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко заявил о большой вероятности третьей волны коронавируса. Он пояснил, что любые эпидемии как правило проходят в три волны, они связаны с сезонными вспышками весной и осенью.
«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество», - сказал Проценко в интервью «Российской газете».
Врач напомнил о испанке в начале 20 века, азиатском гриппе в 1962 году, свином и птичьем гриппе. Все эти эпидемии были увязаны с сезонными вспышками, передает Ura.ru.
Между тем, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 77,95 млн, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru