Главврач больницы в Коммунарке предрек третью волну коронавируса

«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество», - сказал Проценко в интервью «Российской газете».

Врач напомнил о испанке в начале 20 века, азиатском гриппе в 1962 году, свином и птичьем гриппе. Все эти эпидемии были увязаны с сезонными вспышками, передает Ura.ru.

Между тем, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 77,95 млн, пишет «Свободная пресса».

