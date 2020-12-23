У лечения от COVID-19 нашли новую «побочку»

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что приводит к появлению новых штаммов коронавируса. Биолог отметила, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее. По ее словам, новые штаммы коронавируса, которые возникают в результате лечения пациентов, как это, вероятно, произошло в Великобритании, могут появляться в разных странах, в том числе и в России. Биолог отметила, что мутации — это нормальный процесс эволюции вируса, пишет РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила со страной пассажирские перевозки на неделю.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.