У лечения от COVID-19 нашли новую «побочку»
По мнению специалистов, лечение COVID-19 провоцирует появление новых штаммов коронавируса. Мутации позволяют инфекции распространяться быстрее, но вряд ли делают её опаснее.
Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что приводит к появлению новых штаммов коронавируса. Биолог отметила, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее. По ее словам, новые штаммы коронавируса, которые возникают в результате лечения пациентов, как это, вероятно, произошло в Великобритании, могут появляться в разных странах, в том числе и в России. Биолог отметила, что мутации — это нормальный процесс эволюции вируса, пишет РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила со страной пассажирские перевозки на неделю.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.
По его мнению, впадать «в такую сильную панику» как закрытие границ, не следует. Ведь в том, что новый штамм быстрее распространяется, «ничего страшного нет», считает собеседник НСН. С его точки зрения это говорит лишь о том, что на слизистых у пациентов с этим видом коронавируса сам вирус активнее размножается и большая концентрация этого вируса обнаруживается в выдыхаемом воздухе.
«Раз он в большем количестве выделяется со слизистой, соответственно клетки больше его производят и в этом смысле он получается не очень токсичен, раз клетка может производить такое количество вируса. Следствием таких общемедицинских вирусо-иммунологических соображений уже является заявление английских органов здравоохранения, что этот вирус вызывает меньшее количество тяжелых случаев», - уточнил собеседник НСН.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, почему вирус вынужден постоянно мутировать.
«У всех вирусов внутри генома есть механизм их постоянных изменений. Есть участки, которые заставляют гены вырезаться и вставляться в другое место. Естественный отбор подхватывает те изменения, которые вирусу как популяции полезны. Это позволяет ему захватывать новые территории и размножаться в них. Та мутация, которая привела к возможности распространения от человека к человеку, стала для него революционной, ведь после этого вирус как вид захватил весь мир», - отметил он.
Иммунолог также уточнил, сколько времени требуется вирусу, чтобы заметным образом измениться.
«Когда вирус заразил клетку и она лопнула, выпустив новое поколение дальше, то вирус уже немного изменился. Для этого достаточно минут или часов. Эти изменения незначительные, но тем не менее заметные для действия естественного отбора. Но 70% - это небольшое увеличение контагиозности, то есть заразительности. Скорее всего, вирус начал жить во внешней среде дольше, потому что новых путей передачи пока нет. Чтобы заметить увеличение скорости распространения, нужен как минимум месяц-два», - объяснил врач.
Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Специалист подчеркнул, что человек мог переболеть другим коронавирусом, поэтому у него остались T-клетки, которые узнают и SARS-Cov-2.
Таких людей 10%-15%, заявил Чумаков.
Кроме того, он добавил, что мало шансов заразиться COVID-19 у тех, кто недавно переболел гриппом. В крови этих людей много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому заражению. Также, по словам Чумакова, не стоит забывать о тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию бессимптомно.
Российские эксперты обнаружили в стране 1424 мутации коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 она назвала исследования «обычной рутинной работой», подчеркнув, что ни одна из мутаций не отличается изменениями патогенности или распространяемости вируса.
Кроме того, Попова отметила, что в РФ не было выявлено мутаций, ранее обнаруженных в Великобритании.
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