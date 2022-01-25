С глазу на глаз: Кто попадает в группу риска из-за особенностей «омикрона»
Омикрон-штамм продолжает распространяться по российским регионам, специалисты предупреждают – этот вариант легко спутать с простудой, но он более заразный и активно проникает через глаза.
На фоне «рекордов» по числу заболевших коронавирусом специалисты предупреждают граждан об особенностях омикрон-штамма. Так, данные последних исследований показывают, что этот вариант вируса стал легче других проникать в организм человека через слизистую оболочку глаза, рассказала «Ленте.ру» офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.
Поэтому, по ее словам, в группу риска попадают люди, страдающие заболеваниями, при которых нарушается цельность оболочки глаза – синдром сухого глаза, воспаления, конъюнктивит, кератит, аллергические реакции.
В свою очередь, врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что повышенная заразность «омикрона» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза.
«Конъюнктивит при коронавирусе наблюдался с самого начала. Самый первый случай гибели именно врача был связан заражением таким образом – это еще описано было в Ухане, при первой вспышке. Самый первый врач, который открыл этот коронавирус, не помню его китайское имя, он как раз заразился через конъюнктиву. Просто сейчас речь идет о том, что даже попадания аэрозоля в незащищенные глаза достаточно, чтобы заразиться. Отсюда идет неэффективность масок, люди соблюдают масочный режим и все такое, но все равно заражаются, потому что глаза открыты», - рассказал он.
Но не только люди с заболеваниями глаз находятся в зоне повышенного риска заболеть «омикроном». Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов накануне заявил, что предрасположенность к заражению штаммом коронавируса «омикрон» имеет любой человек, который ранее не болел COVID-19.
При этом врачи-эксперты все чаще отмечают, что «омикрон» очень легко спутать с ОРВИ, так как обычные насморк и кашель являются основными симптомами нового варианта коронавируса.
Кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин также отметил, что инфицированные этим штаммом люди начали жаловаться на сильную слабость, которая мешает им нормально передвигаться.
Но все-таки помнить о главных симптомах вируса нужно, чтобы при необходимости вызвать врача и подобрать правильное лечение.
Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал The Conversation о пяти симптомах «омикрона», которые наблюдаются у вакцинированных граждан: насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. По его словам, новый штамм по проявлениям больше похож на обычную простуду, особенно у людей, которые сделали прививку.
С ним согласился главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков, который посоветовал при первых признаках штамма коронавируса «омикрон» для лечения использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Он отметил, что лечится «омикрон» противовирусными препаратами широкого действия, а вот антибиотики не помогут, принимать их стоит исключительно по назначению врача.
Но самым распространенным симптомом «омикрона» на данный момент является насморк. По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, на этот симптом жаловались 73% всех заразившихся омикрон-штаммом.
При этом ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не верить в легкость «омикрона».
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