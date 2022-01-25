С глазу на глаз: Кто попадает в группу риска из-за особенностей «омикрона»

Омикрон-штамм продолжает распространяться по российским регионам, специалисты предупреждают – этот вариант легко спутать с простудой, но он более заразный и активно проникает через глаза. 

На фоне «рекордов» по числу заболевших коронавирусом специалисты предупреждают граждан об особенностях омикрон-штамма. Так, данные последних исследований показывают, что этот вариант вируса стал легче других проникать в организм человека через слизистую оболочку глаза, рассказала «Ленте.ру» офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

Поэтому, по ее словам, в группу риска попадают люди, страдающие заболеваниями, при которых нарушается цельность оболочки глаза – синдром сухого глаза, воспаления, конъюнктивит, кератит, аллергические реакции.

В свою очередь, врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что повышенная заразность «омикрона» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза.

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«Конъюнктивит при коронавирусе наблюдался с самого начала. Самый первый случай гибели именно врача был связан заражением таким образом – это еще описано было в Ухане, при первой вспышке. Самый первый врач, который открыл этот коронавирус, не помню его китайское имя, он как раз заразился через конъюнктиву. Просто сейчас речь идет о том, что даже попадания аэрозоля в незащищенные глаза достаточно, чтобы заразиться. Отсюда идет неэффективность масок, люди соблюдают масочный режим и все такое, но все равно заражаются, потому что глаза открыты», - рассказал он.

Но не только люди с заболеваниями глаз находятся в зоне повышенного риска заболеть «омикроном». Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов накануне заявил, что предрасположенность к заражению штаммом коронавируса «омикрон» имеет любой человек, который ранее не болел COVID-19.

При этом врачи-эксперты все чаще отмечают, что «омикрон» очень легко спутать с ОРВИ, так как обычные насморк и кашель являются основными симптомами нового варианта коронавируса.

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Кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин также отметил, что инфицированные этим штаммом люди начали жаловаться на сильную слабость, которая мешает им нормально передвигаться.

Но все-таки помнить о главных симптомах вируса нужно, чтобы при необходимости вызвать врача и подобрать правильное лечение.

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал The Conversation о пяти симптомах «омикрона», которые наблюдаются у вакцинированных граждан: насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. По его словам, новый штамм по проявлениям больше похож на обычную простуду, особенно у людей, которые сделали прививку.

С ним согласился главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков, который посоветовал при первых признаках штамма коронавируса «омикрон» для лечения использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Он отметил, что лечится «омикрон» противовирусными препаратами широкого действия, а вот антибиотики не помогут, принимать их стоит исключительно по назначению врача.

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Но самым распространенным симптомом «омикрона» на данный момент является насморк. По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, на этот симптом жаловались 73% всех заразившихся омикрон-штаммом.

При этом ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не верить в легкость «омикрона».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияОмикрон-штаммКоронавирус
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