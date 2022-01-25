С глазу на глаз: Кто попадает в группу риска из-за особенностей «омикрона»

На фоне «рекордов» по числу заболевших коронавирусом специалисты предупреждают граждан об особенностях омикрон-штамма. Так, данные последних исследований показывают, что этот вариант вируса стал легче других проникать в организм человека через слизистую оболочку глаза, рассказала «Ленте.ру» офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

Поэтому, по ее словам, в группу риска попадают люди, страдающие заболеваниями, при которых нарушается цельность оболочки глаза – синдром сухого глаза, воспаления, конъюнктивит, кератит, аллергические реакции.

В свою очередь, врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что повышенная заразность «омикрона» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза.