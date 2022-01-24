В ВОЗ заявили о возможном окончании эпидемии коронавируса в Европе из-за «омикрона»

«Вполне вероятно, что регион приближается к концу пандемии», — следует из сообщения.

Тем временем, эксперт организации Мария ван Керкхове сообщила, что будущие разновидности коронавируса могут оказаться еще более заразными, чем «омикрон»-штамм.

По ее словам, чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться.

