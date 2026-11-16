Сазанов: Минфин России не поддерживает налог на сверхдоходы для банков и МФО
Министерство финансов России не считает необходимым вводить налог на сверхдоходы на банки, микрофинансовые организации и организации по проведению азартных игр, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Сазанова.
По его словам, перечисленные виды деятельности не занимаются добычей полезных ископаемых. Сазанов также напомнил, что налогообложение игорного бизнеса недавно уже изменили: организаторов азартных игр сделали плательщиками налога на прибыль и пересмотрели порядок взимания налога с игорной деятельности.
Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы в первом чтении 29 октября.
Глава РСПП не считает, что компромисс по налогу на сверхдоходы уже найден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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