Сазанов: Минфин России не поддерживает налог на сверхдоходы для банков и МФО

По его словам, перечисленные виды деятельности не занимаются добычей полезных ископаемых. Сазанов также напомнил, что налогообложение игорного бизнеса недавно уже изменили: организаторов азартных игр сделали плательщиками налога на прибыль и пересмотрели порядок взимания налога с игорной деятельности.

Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы в первом чтении 29 октября.

Глава РСПП не считает, что компромисс по налогу на сверхдоходы уже найден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

