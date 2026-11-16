Сазанов: Минфин России не поддерживает налог на сверхдоходы для банков и МФО

Министерство финансов России не считает необходимым вводить налог на сверхдоходы на банки, микрофинансовые организации и организации по проведению азартных игр, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Сазанова.

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По его словам, перечисленные виды деятельности не занимаются добычей полезных ископаемых. Сазанов также напомнил, что налогообложение игорного бизнеса недавно уже изменили: организаторов азартных игр сделали плательщиками налога на прибыль и пересмотрели порядок взимания налога с игорной деятельности.

Госдума приняла законопроект о налоге на сверхдоходы в первом чтении 29 октября.

Глава РСПП не считает, что компромисс по налогу на сверхдоходы уже найден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Минфин РФБизнесНалоги

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