СМИ: Китай хочет изменить мировой порядок и потеснить лидерство США

По данным издания, КНР стремится сформировать международную систему, в которой будет играть определяющую роль. Предстоящий саммит АТЭС в Шэньчжэне должен продемонстрировать представление Пекина о новом мировом устройстве. Китайские власти предлагают сохранить ООН, ВТО и другие международные институты, но пересмотреть принципы их работы. По словам экспертов, Пекин стремится распространить собственную централизованную модель управления на международные отношения.

Изменения заметны в организации саммита: неформальные встречи лидеров отменены, программа сокращена, а переговоры с Си Цзиньпином предполагают отдельные визиты в его резиденцию. Среди ожидаемых участников — президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

При этом КНР претендует на влияние сверхдержавы, но не стремится брать на себя сопоставимые с Вавшингтоном обязательства по обеспечению международной безопасности и урегулированию конфликтов. Одной экономической мощи и поддержки стран Глобального Юга может оказаться недостаточно для превращения Китая в нового мирового лидера.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Китая - лидеры нового миропорядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

