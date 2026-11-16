СМИ: Китай хочет изменить мировой порядок и потеснить лидерство США
СМИ: Китай намерен изменить мировой порядок и потеснить лидерство США, сообщает Financial Times.
По данным издания, КНР стремится сформировать международную систему, в которой будет играть определяющую роль. Предстоящий саммит АТЭС в Шэньчжэне должен продемонстрировать представление Пекина о новом мировом устройстве. Китайские власти предлагают сохранить ООН, ВТО и другие международные институты, но пересмотреть принципы их работы. По словам экспертов, Пекин стремится распространить собственную централизованную модель управления на международные отношения.
Изменения заметны в организации саммита: неформальные встречи лидеров отменены, программа сокращена, а переговоры с Си Цзиньпином предполагают отдельные визиты в его резиденцию. Среди ожидаемых участников — президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
При этом КНР претендует на влияние сверхдержавы, но не стремится брать на себя сопоставимые с Вавшингтоном обязательства по обеспечению международной безопасности и урегулированию конфликтов. Одной экономической мощи и поддержки стран Глобального Юга может оказаться недостаточно для превращения Китая в нового мирового лидера.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Китая - лидеры нового миропорядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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