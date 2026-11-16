Под Новосибирском исследуют загадочную аномалию диаметром 7 км

Речь идет о впадине, которая получила название Новополянской аномалии. Она напоминает кратер от падения метеорита. На спутниковых снимках она выглядит почти идеальным кругом. По краям — земляной вал, внутри — заболоченная низина.

К месту аномалии участники Новосибирского астрономического общества отправили небольшую экспедицию. Рассматривается несколько версий. Помимо метеорита, это может быть старое русло реки или проседание почвы. В настоящее время эксперты изучают собранные образцы в лаборатории.

Ранее в Баренцевом море обнаружили опасные природные явления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

