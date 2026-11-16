Под Новосибирском исследуют загадочную аномалию диаметром 7 км
Российские ученые обнаружили загадочную аномалию диаметром семь километров под Новосибирском, сообщает Telegram-канал Shot.
Речь идет о впадине, которая получила название Новополянской аномалии. Она напоминает кратер от падения метеорита. На спутниковых снимках она выглядит почти идеальным кругом. По краям — земляной вал, внутри — заболоченная низина.
К месту аномалии участники Новосибирского астрономического общества отправили небольшую экспедицию. Рассматривается несколько версий. Помимо метеорита, это может быть старое русло реки или проседание почвы. В настоящее время эксперты изучают собранные образцы в лаборатории.
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