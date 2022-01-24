В Британии назвали пять признаков «омикрона» у привитых от COVID-19

«"Омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы», — считает эксперт.

Как отметил Спектор, новый вариант COVID-19 провоцирует насморк, чихание, усталость, головную боль, боль в горле. Кроме того, половина заразившихся омикрон-штаммом жаловались на кашель, повышенную температуру, отсутствие обоняния, пишет Газета.ру.

Специалист также упомянул высокую заразность «омикрона» и выразил надежду, что частых госпитализаций и тяжелого течения заболевания поможет избежать вакцинация, сообщает телеканал «360».

