В Британии назвали пять признаков «омикрона» у привитых от COVID-19

Пять симптомов, похожих на обычную простуду, проявляются у вакцинированных от коронавируса при заражении штаммом «омикрон». Об этом пишет британский эпидемиолог профессор Тим Спектор в своей статье для The Conversation.

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«"Омикрон" вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы», — считает эксперт.

Как отметил Спектор, новый вариант COVID-19 провоцирует насморк, чихание, усталость, головную боль, боль в горле. Кроме того, половина заразившихся омикрон-штаммом жаловались на кашель, повышенную температуру, отсутствие обоняния, пишет Газета.ру.

Специалист также упомянул высокую заразность «омикрона» и выразил надежду, что частых госпитализаций и тяжелого течения заболевания поможет избежать вакцинация, сообщает телеканал «360».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммВеликобритания
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