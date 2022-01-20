«Не расслабляйтесь»: Онищенко призвал не верить в легкость «омикрона»
По словам бывшего главного санитарного врача страны, болезнь в любом случае отнимает здоровье, а число смертей растет.
Количество заболевших омикрон-штаммом растет, что приводит и к росту смертности, поэтому расслабляться на новостях о более легком течении заболевания нельзя, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«За сутки в мире заболело 3,5 миллиона человек, сутки назад было 3,2 миллиона. То есть, количество заболевших значительно увеличивается. Да, «омикрон» протекает более легко. Но, за прошедшие сутки умерло 9 863 человек, а до этого — 9 222 человека. А недавно мы говорили про 4-5 тысяч. Так что число заболевших значительно больше, и трагические цифры по умершим увеличиваются. Да, летальность уменьшается, но число умерших-то растет!», - объяснил Онищенко.
Также он отметил, что легкость нового доминирующего штамма относительна, ведь в конечном итоге «болезнь отнимает здоровье, пусть даже меньше, чем предыдущие формы».
По словам Онищенко, считать «омикрон» природной вакциной не стоит, «иммунитет после прививки лучше, чем иммунитет после болезни».
Ранее главный ЛОР столицы дал рекомендации по лечению симптомов «омикрона». При первых признаках штамма коронавируса «омикрон» для лечения нужно использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Об этом рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.
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