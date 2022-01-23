Гинцбург: «Омикрон» не станет выходом из пандемии
Разновидность коронавируса «омикрон» не станет выходом из пандемии, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации, предотвратить которую можно только вакцинацией 75-80% населения России за полгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм коронавируса. Эксперт отметил, что в настоящее время охват вакцинацией недостаточный.
Ранее Гинцбург сообщил, что у людей без иммунитета при заражении омикрон-штаммом коронавируса болезнь может протекать в тяжелой форме. Как отметил ученый, это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано. В России вакцинированных пока мало, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение.
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