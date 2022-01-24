«Ядреная простуда» и заражение через глаза: Врачи перечислили симптомы «Омикрона»

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал The Conversation о пяти симптомах «омикрона», которые наблюдаются у вакцинированных граждан: насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. По его словам, новый штамм по проявлениям больше похож на обычную простуду, особенно у людей, которые сделали прививку.



С ним согласился главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков, который посоветовал при первых признаках штамма коронавируса «омикрон» для лечения использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Он отметил, что лечится «омикрон» противовирусными препаратами широкого действия, а вот антибиотики не помогут, принимать их стоит исключительно по назначению врача.



В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале также предупредил россиян об опасности антибиотиков и стероидных гормонов.

Как отметил медик, омикрон-штамм «весьма заразен», «вызывает клинические проявления банального ОРЗ, без значимого процента осложнений», а антибиотики, стероидные гормоны и кроверазжижающие препараты не следует принимать самостоятельно при легком и средней тяжести течении этого штамма коронавируса.