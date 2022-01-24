«Ядреная простуда» и заражение через глаза: Врачи перечислили симптомы «Омикрона»
Специалисты рассказывают, как распознать и как вылечить новы штамм повышенной заразности.
Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал The Conversation о пяти симптомах «омикрона», которые наблюдаются у вакцинированных граждан: насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. По его словам, новый штамм по проявлениям больше похож на обычную простуду, особенно у людей, которые сделали прививку.
С ним согласился главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков, который посоветовал при первых признаках штамма коронавируса «омикрон» для лечения использовать препараты, снимающие симптоматику заболевания, и противовирусные средства. Он отметил, что лечится «омикрон» противовирусными препаратами широкого действия, а вот антибиотики не помогут, принимать их стоит исключительно по назначению врача.
В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале также предупредил россиян об опасности антибиотиков и стероидных гормонов.
Как отметил медик, омикрон-штамм «весьма заразен», «вызывает клинические проявления банального ОРЗ, без значимого процента осложнений», а антибиотики, стероидные гормоны и кроверазжижающие препараты не следует принимать самостоятельно при легком и средней тяжести течении этого штамма коронавируса.
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для профилактики заболевания коронавирусом ни в коем случае нельзя применять дексаметазон и преднизолон, они полностью отключают иммунитет, такие препараты применяются на поздних стадиях болезни в реанимации.
Но что-то необычное в новом доминирующем штамме врачи-эксперты все-таки отмечают. Так, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев рассказал ТАСС, что «омикрон» может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита.
Но самым распространенным симптомом «омикрона» на данный момент является насморк. По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, на этот симптом жаловались 73% всех заразившихся омикрон-штаммом.
При этом бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не верить в легкость «омикрона».
«За сутки в мире заболело 3,5 миллиона человек, сутки назад было 3,2 миллиона. То есть, количество заболевших значительно увеличивается. Да, «омикрон» протекает более легко. Но, за прошедшие сутки умерло 9 863 человек, а до этого — 9 222 человека. А недавно мы говорили про 4-5 тысяч. Так что число заболевших значительно больше, и трагические цифры по умершим увеличиваются. Да, летальность уменьшается, но число умерших-то растет!», - объяснил Онищенко.
Ранее российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко, заразившийся новым штаммом коронавируса «омикрон», рассказал о высокой заразности этого варианта, симптомах и коротком инкубационном периоде. Как отметил медик, в России наблюдается «просто цунами» новых случаев заражения, и в медучреждениях «полный ахтунг после относительно спокойного декабря».
«Прежде всего - новый ковид — он ВООБЩЕ ДРУГОЙ. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе», — написал Чуйко на своей странице в Facebook.
Распространение штамма коронавируса «омикрон» зафиксировано в 64 регионах России, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. По данным на 23 января всего было выявлено 63 205 случаев инфицирования COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru