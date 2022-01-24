«Маски не помогут»: Иммунолог подтвердил частые заражения «омикроном» через глаза

Повышенная заразность «омикрона» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза, заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может проникнуть в организм через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита.

«Конъюнктивит при коронавирусе наблюдался с самого начала. Самый первый случай гибели именно врача был связан заражением таким образом – это еще описано было в Ухане, при первой вспышке. Самый первый врач, который открыл этот коронавирус, не помню его китайское имя, он как раз заразился через конъюнктиву. Так что это не что-то новое», - отметил Болибок.

При этом он подчеркнул, что крайне высокая заразность омикрон-штамма вывела этот способ передачи вируса на новый уровень.