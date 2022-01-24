«Маски не помогут»: Иммунолог подтвердил частые заражения «омикроном» через глаза

Владимир Болибок отметил, что речь идет не о заражении через загрязненные руки, достаточно попадания мельчайших частиц в незащищенные глаза. 

Повышенная заразность «омикрона» приводит к более частым проникновениям коронавируса через глаза, заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может проникнуть в организм через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита.

«Конъюнктивит при коронавирусе наблюдался с самого начала. Самый первый случай гибели именно врача был связан заражением таким образом – это еще описано было в Ухане, при первой вспышке. Самый первый врач, который открыл этот коронавирус, не помню его китайское имя, он как раз заразился через конъюнктиву. Так что это не что-то новое», - отметил Болибок.

При этом он подчеркнул, что крайне высокая заразность омикрон-штамма вывела этот способ передачи вируса на новый уровень.

«Ядреная простуда» и заражение через глаза: Врачи перечислили симптомы «Омикрона»
«В европейской культуре мы не рассматриваем зараженные предметы, загрязненные руки как основной источник заражения, потому что у нас принято мыть руки перед едой. В азиатском регионе гигиенические навыки несколько другие – для них заражения через предметы и руки, которые потом заносят вирус через рот или глаза, достаточно частое явление. Просто сейчас речь идет о том, что даже попадания аэрозоля в незащищенные глаза достаточно, чтобы заразиться. Это отдельно не исследовали, но, скорее всего, в силу крайне высокой заразности «омикрона» сейчас актуально заражение через глаза. Отсюда идет неэффективность масок, люди соблюдают масочный режим и все такое, но все равно заражаются, потому что глаза открыты. Прививку надо делать, другого выхода нет», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Самым распространенным симптомом «омикрона» на данный момент является насморк. По словам официального представителя главного управления здравоохранения Бангладеш профессора Назмула Ислама, на этот симптом жаловались 73% всех заразившихся омикрон-штаммом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусОмикрон-штамм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры