Мадьяр считает Орбана «падшим боссом мафии»
Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр выступил с обвинениями в адрес партии «Фидес» после изъятия миллиардов форинтов наличными в рамках дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, сообщают «Известия».
Премьер-министр заявил о крахе системы, которую связал с организованной преступностью. Экс-главу правительства Виктора Орбана Мадьяр охарактеризовал как утратившего власть руководителя этой системы, его партию считает «преступной организацией», а его самого - «падшим боссом мафии». Премьер указал, что ежедневно появляются новые доказательства разграбления страны прежними властями.
Шестака подозревают в хранении дома 450 тыс. банкнот, эквивалентных 9 млрд форинтов и весом свыше 460 кг. При этом прибывшие к экс-министру следователи постановили, что в его сейфах ничего не содержалось.
Ранее брата экс-премьера Венгрии Орбана заподозрили в организации нелегальной миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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