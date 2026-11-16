Мадьяр считает Орбана «падшим боссом мафии»

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр выступил с обвинениями в адрес партии «Фидес» после изъятия миллиардов форинтов наличными в рамках дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, сообщают «Известия».

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Премьер-министр заявил о крахе системы, которую связал с организованной преступностью. Экс-главу правительства Виктора Орбана Мадьяр охарактеризовал как утратившего власть руководителя этой системы, его партию считает «преступной организацией», а его самого - «падшим боссом мафии». Премьер указал, что ежедневно появляются новые доказательства разграбления страны прежними властями.

Шестака подозревают в хранении дома 450 тыс. банкнот, эквивалентных 9 млрд форинтов и весом свыше 460 кг. При этом прибывшие к экс-министру следователи постановили, что в его сейфах ничего не содержалось.

Ранее брата экс-премьера Венгрии Орбана заподозрили в организации нелегальной миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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