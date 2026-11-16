Большинство россиян столкнулись с «воскресным неврозом»

Речь идет о волнении за несколько часов до начала новой рабочей недели. В среднем пик тревожности приходится на 16:13 воскресенья. До 80 процентов сотрудников начинают заранее беспокоиться из-за предстоящих совещаний, встреч с руководством, дедлайнов и невыполненных с пятницы задач.

Ситуация усугубляется в пасмурную и холодную погоду. В результате россияне остаются с испорченным настроением, головными болями и проблемами со сном. Данному состоянию наиболее подвержены зумеры и миллениалы.

Чтобы этого избежать, психологи рекомендуют составлять план задач в пятницу, а в выходные полностью отказаться от проверки рабочих чатов. Вечером воскресенья необходимо найти приятное занятие и лечь спать в привычное время.

Стресс и нервные расстройства всегда отражаются на организме человека и ухудшение состояния зубов здесь не исключение. Об этом НСН рассказал врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин.

