Большинство россиян столкнулись с «воскресным неврозом»
Большинство работающих граждан России столкнулись с «воскресным неврозом», сообщает Telegram-канал Shot.
Речь идет о волнении за несколько часов до начала новой рабочей недели. В среднем пик тревожности приходится на 16:13 воскресенья. До 80 процентов сотрудников начинают заранее беспокоиться из-за предстоящих совещаний, встреч с руководством, дедлайнов и невыполненных с пятницы задач.
Ситуация усугубляется в пасмурную и холодную погоду. В результате россияне остаются с испорченным настроением, головными болями и проблемами со сном. Данному состоянию наиболее подвержены зумеры и миллениалы.
Чтобы этого избежать, психологи рекомендуют составлять план задач в пятницу, а в выходные полностью отказаться от проверки рабочих чатов. Вечером воскресенья необходимо найти приятное занятие и лечь спать в привычное время.
Стресс и нервные расстройства всегда отражаются на организме человека и ухудшение состояния зубов здесь не исключение. Об этом НСН рассказал врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин.
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