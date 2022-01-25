Инфекционист назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»

«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном"», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Как отметил Горелов, опубликованные данные позволяют предположить, что заболевшие переносят омикрон-штамм легче, чем другие варианты коронавируса. Однако новый штамм активно распространяется, поэтому число госпитализаций с COVID-19 вряд ли будет уменьшаться.

Между тем заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГУ, д.м.н., профессор Александр Шишкин рассказал, что последствиями коронавируса могут быть миокардиты, миалгии, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, одышка и кашель. Кроме того, после заболевания могут увеличиться лимфоузлы и проявиться различные неврологические и сосудистые нарушения, пишет Газета.ру.

