Ракета Vulcan Centaur с 40 спутниками взорвалась после старта

Ракета Vulcan Centaur от United Launch Alliance взорвалась через 10 минут после старта, сообщает Telegram-канал Mash.

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40 спутников Amazon не смогли доставить на орбиту. Они должны были обеспечить компанию собственным интернетом и составить конкуренцию компании Илона Маска Starlink.

По предварительным данным, сбой произошёл на верхней ступени ракеты. Авария может сорвать планы Amazon по запуску сети Leo. В будущем компания намеревается вывести на орбиту около 3300 спутников.

Ранее Маск заявил, что обломки Starlink в случае ударов по спутникам сделали бы космос непригодным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/SpaceX
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