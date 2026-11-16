Ракета Vulcan Centaur с 40 спутниками взорвалась после старта
Ракета Vulcan Centaur от United Launch Alliance взорвалась через 10 минут после старта, сообщает Telegram-канал Mash.
40 спутников Amazon не смогли доставить на орбиту. Они должны были обеспечить компанию собственным интернетом и составить конкуренцию компании Илона Маска Starlink.
По предварительным данным, сбой произошёл на верхней ступени ракеты. Авария может сорвать планы Amazon по запуску сети Leo. В будущем компания намеревается вывести на орбиту около 3300 спутников.
Ранее Маск заявил, что обломки Starlink в случае ударов по спутникам сделали бы космос непригодным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ракета Vulcan Centaur с 40 спутниками взорвалась после старта
- Сазанов: Минфин России не поддерживает налог на сверхдоходы для банков и МФО
- Мадьяр считает Орбана «падшим боссом мафии»
- Под Новосибирском исследуют загадочную аномалию диаметром 7 км
- Большинство россиян столкнулись с «воскресным неврозом»
- В России назвали незаконным недопуск сборной на молодежный ЧМ по хоккею
- Собянин: На подлете к Москве за час сбили 60 БПЛА ВСУ
- IIHF: Сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде
- Сбор монет из фонтана Треви в Риме сократился на 12%
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 230 БПЛА ВСУ