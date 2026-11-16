Ракета Vulcan Centaur с 40 спутниками взорвалась после старта

40 спутников Amazon не смогли доставить на орбиту. Они должны были обеспечить компанию собственным интернетом и составить конкуренцию компании Илона Маска Starlink.

По предварительным данным, сбой произошёл на верхней ступени ракеты. Авария может сорвать планы Amazon по запуску сети Leo. В будущем компания намеревается вывести на орбиту около 3300 спутников.

Ранее Маск заявил, что обломки Starlink в случае ударов по спутникам сделали бы космос непригодным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

